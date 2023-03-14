Центризбирком РК подвел итоги аккредитации наблюдателей на выборы

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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда





В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.





На постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы", - доложил Исабаев.









Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.





Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 - в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.





Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.





Ранее сообщалось, что сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам. По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%. Также в Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы.



