Центризбирком зарегистрировал семь партий на выборы в мажилис
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представленные для участия в выборах в мажилис парламента партийные списки всех 7 политических партий.
Регистрацию прошли:
- ОО "Народная партия Казахстана" - 52 кандидата;
- ОО "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата;
- Республиканское ОО "Общенациональная социал-демократическая партия" - 19 кандидатов;
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов;
- ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов;
- ОО "Партия AMANAT" - 90 кандидатов;
- ОО "Партия Respubliсa" - 23 кандидата (2 кандидата партии исключены согласно поданным ими заявлениям).
Территориальными избирательными комиссиями (ТИК) также завершена работа по регистрации партийных списков по выборам половины депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, избираемых на пропорциональной основе.
Таким образом, в 7 списков политических партий, претендующих на мандаты депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. В целом по всем партспискам эти категории составляют 38,1%. Средний возраст кандидатов - 45,7 года, 19 кандидатов в депутаты в возрасте до 29 лет, 80 женщин (28,5%), 201 мужчина", - сообщает ЦИК.
В списки включены представители 12 этносов.
В ЦИКе также сообщили об итогах регистрации кандидатов в депутаты маслихатов РК.
В 223 маслихата по республике избираются 3415 депутатов, в том числе 668 в областные маслихаты, 617 в городские, 2130 в районные. Из 668 депутатов в областные маслихаты 334 депутата избираются по партийным спискам", - сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.
По выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения зарегистрировано 118 партийных списков из 1447 кандидатов.
Из них в 20 регионах РК:
- ДПК "Ак жол" - 199 кандидатов;
- партия AMANAT - 692 кандидата;
- НДПП "Ауыл" - 136 кандидатов;
- Народная партия Казахстана - во всех 20 регионах зарегистрировано 172 кандидата;
- партия Respubliсa - во всех 20 регионах зарегистрировано 159 кандидатов.
Казахстанская партия зеленых "Байтақ" выдвинула в 18 регионах (кроме Костанайской области и области Жетысу) 89 кандидатов, ОСДП в регионах партийные списки не выдвигала.
В списках кандидатов 39,2% - женщины и молодежь. Средний возраст кандидатов составляет 43,8 года, 182 - в возрасте до 29 лет, 434 - женщины (30%), 1013 - мужчин.
В списки политических партий включены представители 22 этносов.
По итогам жеребьевки места распределились следующим образом:
- партия AMANAT;
- партия "Ауыл";
- партия Respublica;
- Народная партия Казахстана;
- казахстанская партия зеленых "Байтақ";
- партия "Ақ жол";
- Общенациональная социал-демократическая партия.
Таким образом, определен порядок включения наименований политических партий в избирательный бюллетень на выборах депутатов, избираемых по партийным спискам.
Данный порядок будет использоваться на выборах депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе.
Таким образом, этап регистрации кандидатов завершен. Начинается период предвыборной агитации, который завершится 17 марта в 24.00. Сегодня замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
18 марта - день тишины. Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
Секретарь ЦИК Мухтар Ерман проинформировал, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и 3 международных организаций.
На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры 4 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации: 2 кандидатуры от Королевства Бельгия, 1 кандидатура от Кыргызской Республики, 1 кандидатура от миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами". - сообщил Ерман.
Он также сообщил, что один из представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ не сможет принять участие в наблюдении.
Напомним, 14 января в Казахстане прошли выборы в сенат. По итогам выборов состав верхней палаты обновился на 80%.