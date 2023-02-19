Центризбирком зарегистрировал семь партий на выборы в мажилис

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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал , какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.





По его словам, во время выборов задачей Генпрокуратуры является обеспечение высшего надзора за соблюдением законности на всех стадиях избирательной кампании, порядок и условия которой детально урегулированы Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".





Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права. Из них 9 - за нарушения порядка и условий предвыборной агитации", - напомнил Умиралиев.





Первая - это ответственность по статье 102 за проведение предвыборной агитации в период ее запрещения. Т.е. до 00.00 часов 18 февраля, а также в день голосования и предшествующий ему день - 18 и 19 марта.





Следующая статья - 103, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование кандидатам, их доверенным лицам либо политическим партиям в процессе реализации ими права вести предвыборную агитацию.





Статья 112 Кодекса об адмправонарушениях предусматривает ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ и онлайн-платформы.





К этому виду нарушений относятся:





необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними; публикация СМИ и пользователями онлайн-платформ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения; прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления; отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.





Генпрокурор напомнил, что теперь по данной статье, помимо СМИ, пользователи онлайн-платформ будут нести ответственность, если опубликуют агитматериалы, заведомо порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.





Он также рассказал о других административных правонарушениях, возможных в период агитации. К ним относятся:





изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, которые не содержат обязательных реквизитов (статья 113 КоАП);

умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов (статья 114 КоАП);

нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (статье 120 КоАП). По данной статье административному наказанию могут быть подвергнуты, как СМИ, нарушившие порядок публикации результатов опроса, так и лица, незаконно проводившие их;

предвыборная агитация и распространение агитматериалов лицами, которым законом прямо запрещено это делать. Это - должностные лица госорганов, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьи, члены избирательных комиссий и религиозные объединения (статья 122 КоАП);

по этой же статье могут быть административно наказаны виновные лица за подкуп избирателей, а также журналисты, зарегистрированные кандидатами, если они будут участвовать в освещении выборов через СМИ;

размещение агитационных материалов на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования (статья 124 КоАП).

нецелевое расходование средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение агитации кандидатами в депутаты (статья 125 КоАП).





Штраф, предусмотренный по всем перечисленным статьям, составляет от 10 до 50 МРП (от 34 500 до 172 500 тенге).





Помимо штрафов за нарушения могут отменить ранее принятое решение о регистрации партии или кандидата.





Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела рассматривает суд", - подчеркнул замгенпрокурора.





Он также добавил, что в случае нарушения избирательного права граждане могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд.





В этом случае дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с обязательным участием прокурора", - отметил Умиралиев.





По его словам, на сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации.





Один из них имел место в столице и касался проведенного опроса. Виновника оштрафовали. Также установлено 5 фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков.





Учитывая особую значимость и важность назначенных на 19 марта выборов для общества и страны в целом, в процессе их проведения всем участникам электоральной кампании следует неукоснительно соблюдать предписанные законами требования. По каждому факту нарушения нами будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами", - подчеркнул замглавы ведомства.





Напомним, сегодня в Казахстане начнется самая активная фаза предстоящих выборов в мажилис и маслихаты - предвыборная агитация.





К выборам в мажилис допустили семь зарегистрированных в республике партий: демократическую партию Казахстана "Ак жол"; партию Amanat; народно-демократическую партию "Ауыл"; казахстанскую партию зеленых "Байтак"; Общенациональную социал-демократическую партию; Народную партию Казахстана; партию Respublica.





Предвыборная агитация стартует 18 февраля и продлится до 18 марта. 18 марта - день тишины.





Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.