Цифровизация обозначена одним из драйверов нового экономического роста Алматы

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обозначил перспективные направления для экономического роста Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Аким мегаполиса отметил, что в рамках программного поручения президента по системному созданию рабочих мест и повышению уровня доходов граждан акимат сделал ставку на формирование отраслей новой экономики.

"Перспективные направления - экономика знаний, цифровизация, креативная индустрия, отрасль туризма, сфера услуг и другие. Они станут драйверами нового экономического роста", - сказал Б. Сагинтаев.

В основе работы акимата - принципы развития, определенные в предвыборной программе главы государства для мегаполисов страны - "город без окраин" и "шаговой доступности" базовых услуг для горожан.

Аким сообщил, что с жителями города во всех районах были проведены исследования и встречи, по итогам которых был определен перечень актуальных и резонансных для горожан вопросов, над решением которых акимат занимается в первую очередь. Среди них: вопросы водоснабжения, обеспечения жильем, строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство дворов, ремонт дорог, развитие общественного транспорта, обеспечение общественной безопасности и другие.

Напомним, недавно по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева появилось новое управление по вопросам цифровизации. Его возглавил Баян Конирбаев . В задачи нового управления входит внедрение новых проектов умного города, завершение автоматизации государственных услуг, создание условий для роста доли ИТ-сектора в Алматы. Задача нового управления - полностью автоматизировать востребованные госуслуги до конца 2020 года.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе Алматы самый высокий по стране уровень цифровой грамотности.

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