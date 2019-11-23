ЦИК отказал инициаторам референдума об изменении законодательства РК

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК отказала инициаторам референдума об изменении законов РК о выборах и о политических партиях, передает Kazakhstan Today.

22 ноября 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены представленные группой граждан документы для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум. По итогам рассмотрения документов Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан ввиду отсутствия фактических данных, свидетельствующих об образовании инициативной группы референдума, в соответствии с требованиями Конституционного закона "О республиканском референдуме" принято постановление "Об отказе в регистрации инициативной группы референдума и вопросов, предлагаемых ею на референдум", - сообщается на сайте ЦИК.

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