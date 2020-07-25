Цой предложил странам ШОС перейти на новые коды международной классификации COVID-19

МЗ РК

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил странам Шанхайской организации сотрудничества перейти на новые коды международной классификации COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID-19 и пневмонии, Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни", - заявил Алексей Цой в ходе совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС, которое прошло в формате видеоконференцсвязи.

Министр пояснил, что лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19.

До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществляется учет только лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа", - отметил министр.

Он предложил поддержать рекомендации ВОЗ по переходу к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. По словам министра, данный подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинские оборудования, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистических данных и возможность изучать последствия болезни с международным сообществом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность всем странам, которые оказывали, оказывают гуманитарную и практическую помощь народу Казахстана в борьбе с COVID-19. Отмечаю высокий уровень доверия и партнерства, сложившийся между системами здравоохранения наших стран; стало очевидным, что победа над распространившейся пандемией, возможна только совместными скоординированными усилиями", - добавил министр.

Глава Минздрава подчеркнул роль ШОС в повышении уровня и улучшении условий жизни народов государств-членов, социальном и культурном развитии в регионе.

Эпидемия коронавируса стала проверкой единства и прочности сотрудничества стран ШОС, она продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией. С момента возникновения эпидемии мы находимся в тесном контакте, обмениваемся информацией, координируем совместные действия, оказываем взаимную помощь", - обратился к участникам совещания Алексей Цой.

Для выработки и реализации комплексных мер по профилактике, раннему предупреждению, реагированию и снижению негативного взаимодействия эпидемиологических заболеваний в ходе совещания было предложено создать Координационный совет по совместному противодействию угрозам эпидемий.

На стадии согласования находится проект соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой. Реальным шагом в этом направлении могло бы быть создание Координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов организации", - заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Также по итогам совещания принято итоговое заявление министров здравоохранения стран-членов ШОС, в котором отмечена необходимость укрепления координации в противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС и продолжении принятия решительных, согласованных и многосторонних усилий в борьбе с COVID-19.

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