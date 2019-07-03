У Елбасы появится официальный сайт

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - У Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева, появится официальный сайт, передает Kazakhstan Today.
"В самое ближайшее время мы запустим официальный интернет-ресурс, который, к слову, уже получил свою оценку от Елбасы", - написал в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.
Как сообщалось ранее, 19 марта 2019 года в обращении к народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев сообщил о своем решении сложить полномочия.
Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента Елбасы - Лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями - определение внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, то есть остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который любит свой народ, свою страну", - заявил глава государства в обращении к казахстанцам.
Напомним, на выборах президента РК, состоявшихся 9 июня текущего года, победил Касым-Жомарт Токаев. Он набрал более 70% голосов избирателей.
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