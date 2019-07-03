У Елбасы появится официальный сайт

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - У Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева, появится официальный сайт, передает Kazakhstan Today.

"В самое ближайшее время мы запустим официальный интернет-ресурс, который, к слову, уже получил свою оценку от Елбасы", - написал в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента Елбасы - Лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями - определение внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, то есть остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который любит свой народ, свою страну", - заявил глава государства в обращении к казахстанцам.





Напомним, на выборах президента РК, состоявшихся 9 июня текущего года, победил Касым-Жомарт Токаев . Он набрал более 70% голосов избирателей.

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