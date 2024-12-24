Учителей незаконно привлекли к украшению елки: уволен глава отдела образования Семея

Новая сеть будет иметь выход на северные моря

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана планируется начать реализовать в 2025 году, сообщает агентство - Новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана планируется начать реализовать в 2025 году, сообщает агентство АПК Новости





В рамках проекта будет построено 120 км железной дороги, в Восточном Казахстане возведут речной порт. Новая сеть будет иметь выход на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь.





Как заявил министр транспорта Марат Карабаев, на сегодня железнодорожные пункты пропуска на китайском направлении использует свою проектную мощность в полном объеме. Пропускная способность - 28 млн тонн, спрос на этот год составляет 30 млн тонн. Между тем принимаются меры по увеличению мощности пунктов пропуска.





В частности, начата реализация строительства новой железной дороги Бахты - Аягоз, которая позволит дополнительно пропускать 20 млн тонн грузов в год.





Также планируется модернизация станции Алтынколь. Это обеспечит увеличение пропускной способности с 12 до 21 млн тонн.





На участке Достык - Мойынты ведутся работы по расширению приемно-отправочных парков.





В результате мощность железнодорожных пунктов между Казахстаном и Китаем увеличилась в 2,5 раза и составила 76 млн тонн.





По словам министра, в рамках данного проекта планируется открыть четвертый железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем, построить 120 км железной дороги до населенного пункта Тугыл в Восточно-Казахстанской области и возвести там речной порт.





Проект сформирует новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана с выходом на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь.





Прогнозируемый объем перевозок составит 2,5 млн тонн в год.