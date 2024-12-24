23.12.2024, 12:25 46291
Учителей незаконно привлекли к украшению елки: уволен глава отдела образования Семея
Фото: Depositphotos
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Семей. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела образования Семея освобожден от занимаемой должности после инцидента с незаконным привлечением к украшению новогодней елки, сообщает пресс-служба управления образования области Абай.
По результатам служебной проверки установлено, что учителей из трех школ города Семея незаконно привлекли к работе по украшению новогодней елки. Среди них учитель казахского языка и литературы школы № 49 Куат Айткалиев, который получил травму. По итогам проверки трем директорам школ города Семея вынесли строгий выговор, а руководитель городского отдела образования освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, для недопущения подобных случаев в будущем всем образовательным организациям даны указания строго соблюдать требования законодательства, а контроль будет усилен.
Ситуация нарушает закон Республики Казахстан "О статусе педагога", согласно которому привлечение педагогов к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, запрещено. В настоящее время пострадавшему учителю оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данный вопрос находится под особым контролем областного руководства ", - заверили в управлении.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что в Семее к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из них.
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23.12.2024, 19:47 26121
Новая железная дорога соединит Китай, Казахстан и Россию
Новая сеть будет иметь выход на северные моря
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана планируется начать реализовать в 2025 году, сообщает агентство АПК Новости.
В рамках проекта будет построено 120 км железной дороги, в Восточном Казахстане возведут речной порт. Новая сеть будет иметь выход на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь.
Как заявил министр транспорта Марат Карабаев, на сегодня железнодорожные пункты пропуска на китайском направлении использует свою проектную мощность в полном объеме. Пропускная способность - 28 млн тонн, спрос на этот год составляет 30 млн тонн. Между тем принимаются меры по увеличению мощности пунктов пропуска.
В частности, начата реализация строительства новой железной дороги Бахты - Аягоз, которая позволит дополнительно пропускать 20 млн тонн грузов в год.
Также планируется модернизация станции Алтынколь. Это обеспечит увеличение пропускной способности с 12 до 21 млн тонн.
На участке Достык - Мойынты ведутся работы по расширению приемно-отправочных парков.
В результате мощность железнодорожных пунктов между Казахстаном и Китаем увеличилась в 2,5 раза и составила 76 млн тонн.
По словам министра, в рамках данного проекта планируется открыть четвертый железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем, построить 120 км железной дороги до населенного пункта Тугыл в Восточно-Казахстанской области и возвести там речной порт.
Проект сформирует новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана с выходом на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь.
Прогнозируемый объем перевозок составит 2,5 млн тонн в год.
23.12.2024, 19:11 27646
Товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на 23%
Фото: МИД РК
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел встречу с послом Европейского союза в республике Алешкой Симкич, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны отметили высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в 2024 году, с удовлетворением отметив как многочисленные и регулярные контакты на высоком уровне, так и существенный рост товарооборота и инвестиционной активности. Собеседники также "сверили часы" по ключевым вопросам казахско-европейского сотрудничества, а также предметно обсудили график мероприятий на следующий год.
Заместитель министра подчеркнул важность дальнейшей полной и эффективной реализации соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами, а также развития взаимодействия в формате "Центральная Азия - Европейский союз".
Особое внимание собеседниками было уделено дальнейшему углублению сотрудничества в перспективных направлениях, таких как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, климат и зеленая энергетика.
В частности, стороны приветствовали достигнутый прогресс в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая запуск координационной платформы по Среднему коридору. В позитивном ключе отмечено намерение подписать дорожную карту стратегического партнерства в сфере критических минералов на 2025-2026 годы.
Василенко также подчеркнул обоюдную важность скорейшего начала переговоров между Астаной и Брюсселем относительно соглашения об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана. В этом контексте отмечена значимость парафированного и готовящегося к подписанию горизонтального авиационного соглашения РК - ЕС, призванного укрепить связи между деловым сообществом и гражданами наших стран.
В завершение встречи стороны выразили удовлетворение положительной динамикой двустороннего сотрудничества и договорились наращивать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Товарооборот за январь-октябрь составил 41,2 млрд долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (экспорт из РК - 32,6 млрд долларов, импорт в РК - 8,6 млрд долларов). В 2023 году товарооборот увеличился на 3,5%, составив 41,4 млрд долларов.
Объем европейских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года составил 180 млрд долларов.
В РК действует более 3000 компаний с европейским участием.
23.12.2024, 15:38 36696
В Семее сменился аким
Фото: Акимат Абайской области
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Семей. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым акимом Семея назначен Муратов Талгат, сообщили в пресс-службе акимата Абайской области.
Талгат Муратов в разные годы занимал должности в коммерческих структурах.
С 2014 по 2015 год работал главным специалистом отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района. С 2016 по 2018 год - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района. С 2018 по 2022 год - заместитель акима Жарминского района.
До нынешнего назначения занимал должность акима Бескарагайского района.
22 декабря стало известно, что в Семее к оформлению новогодней елки незаконно привлекли школьных учителей. В результате один из педагогов получил травмы. По итогам проверки трем директорам школ города Семея вынесли строгий выговор, а руководитель городского отдела образования освобожден от занимаемой должности.
23.12.2024, 14:46 38991
В водоемы ЗКО направят около 500 млн кубометров воды
14 водохранилищ освобождены в среднем на 50%
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Уральск. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 500 млн кубометров воды планирует направить в лиманы, озера и водохранилища филиал "Казводхоза" Западно-Казахстанской области, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Для приема паводковых вод весной филиал "Казводхоза" по Западно-Казахстанской области освободил 14 водохранилищ в среднем на 50%. На сегодня общая свободная емкость на водохранилищах на балансе предприятия составляет 247 млн кубометров. Кроме того, около 500 млн кубометров воды планируется направить в лиманы, озера и водохранилища в период паводков.
По словам директора филиала "Казводхоза" ЗКО Рауана Хусаинова, на сегодня все водохранилища переведены в зимний режим.
Мы готовим свободные емкости для приема паводковых вод. Например, из водохранилища Шолаканката мы сбросили 70% воды, 60% - из Чаганского водохранилища, 65% - из водохранилища Сулусай, и 50% воды - из Ембулатовского водохранилища. Сброс воды из водохранилищ для безопасного пропуска паводков продолжается", - сообщил Хусаинов.
Также филиал провел очистку каналов протяженностью 73,6 км, устранил повреждения на 6 объектах и провел текущий ремонт на 13 гидротехнических сооружениях.
Сегодня в Минводы сообщили, что всего в водохранилищах Казахстана собрали более 75 млрд кубометров воды.
Ранее сообщалось, что Западно-Казахстанской области будущей весной вновь угрожают паводки.
23.12.2024, 13:48 41846
Казахстанские железные дороги изношены почти на 60% - Минтранс
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане необходимо отремонтировать 11 тысяч километров железнодорожных путей, также требуется заменить устаревшие локомотивы, заявил на правительственном часе в мажилисе министр транспорта Марат Карабаев.
По его словам, износ железнодорожных магистралей составляет около 57%. В настоящее время отремонтировано лишь 1,4 тыс. км. Планируется отремонтировать 11 тыс. км и построить 5 тыс. км новых дорог, а также модернизировать 184 станции.
Сейчас ведется строительство вторых путей протяженностью 836 км на участке Достык - Мойынты, участка Алматинской кольцевой дороги (74 км), а также маршрутов Дарбаза - Мактаарал (152 км) и Бахты - Аягоз (272 км).
Также обсуждается новый проект на границе с Китаем. Там планируется построить четвертый железнодорожный пункт пропуска, 120 километров железной дороги до населенного пункта Тугыл и речной порт. Проект обсудят министры транспорта Китая, Казахстана и России в мае 2025 года.
Мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана с выходом на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь увеличит объем перевозок до 2 млн 500 тыс. тонн в год.
Что касается парка локомотивов, который на сегодня составляет 1807 единиц, из них устарел 61%. Проблему намерены решить за счет поставки новых локомотивов. В частности, 257 локомотивов поставят в течение следующих трех лет.
Это позволит полностью устранить дефицит и снизить уровень износа с 61% до 44%", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что Казахстан, Китай и Россия построят торгово-логистический центр в Подмосковье, а также будут использовать единую цифровую платформу.
23.12.2024, 13:17 44771
Начальники генштабов Казахстана и Беларуси встретились в Минске
Стороны затронули аспекты сотрудничества в рамках ШОС, СНГ, ОДКБ, обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений
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Минск. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минске состоялась встреча начальников генеральных штабов Казахстана и Беларуси Султана Камалетдинова и Павла Муравейко, сообщает Министерство обороны РК.
Также Камалетдинов и руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы приняли участие в мероприятии, посвященном дню образования Генерального штаба Вооруженных сил РБ. Они почтили память мужественных защитников Брестской крепости, принявших первый удар немецкой группировки войск в июне-июле 1941 года.
Позже Камалетдинов провел переговоры с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Павлом Муравейко.
Стороны затронули аспекты сотрудничества в рамках ШОС, СНГ, ОДКБ, обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений.
За текущий год на территории Казахстана и Беларуси удалось провести несколько мероприятий с участием подразделений сторон. Все они отличаются качеством и конструктивным подходом. Отдельно выражаю благодарность за высокий уровень организации испытаний "Доблесть и мастерство", в котором наши военнослужащие принимают участие уже во второй раз", - заявил на встрече начальник Генштаба Казахстана.
Он обратил внимание на качество подготовки наших военнослужащих в вузах Беларуси и предложил рассмотреть возможность организации взаимных обменов профессорско-преподавательскими составами военных учебных заведений.
Также Камалетдинов рассказал о мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Кроме того, он отметил хорошую подготовку белорусских суворовцев и пригласил их к участию в военно-патриотическом сборе "Айбын" в 2025 году.
Собеседники выразили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества по линии боевой, кадровой и миротворческой подготовки.
23.12.2024, 08:35 52801
В водохранилищах Казахстана собрали более 75 млрд кубометров воды
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в водохранилищах Казахстана был собран рекордный объем воды - более 75 млрд кубометров. Из них более 12 млрд кубометров - паводковая вода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Правильное распределение паводковой воды позволило не только наполнить водохранилища, но и направить воду в реки и озера, столкнувшиеся в последние годы с высыханием, лиманы, природные пастбища и другие объекты.
С начала года в озеро Балхаш поступило 15,4 млрд кубометров воды, что на 4 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Из них во время паводка поступило 3,3 млрд кубометров. В Каспийское море с начала года поступило 17 млрд кубометров воды. Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды.
Во время паводка 80 млн кубометров воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Из области Улытау в Кызылординскую область было направлено 839 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода через реку Сарысу достигла озерных систем Кызылординской области.
На юге страны благодаря водной дипломатии, четкому распределению воды и внедрению водосберегающих технологий также удалось улучшить водный баланс. В Северное Аральское море в этом году направлено около 2,5 млрд кубометров воды, что более чем на 400 млн кубометров больше, чем в 2023 году. При этом применение водосберегающих технологий позволило аграриям Кызылординской области сэкономить 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал", - отметили в министерстве.
В общей сложности с начала года в озерные системы Кызылординской области направлено более 4,7 млрд кубометров воды. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил порядка 4,3 млрд кубометров.
В распределении водных ресурсов мы всегда ищем правильный баланс между потребностями экономики и поддержанием экосистем водных объектов. В этом году была проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов без ущерба для аграриев и других водопользователей. Например, в минувший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд кубометров воды. В будущем работа в этом направлении будет улучшена. В том числе за счет создания новой нормативно-правовой базы, отдающей приоритет грамотному управлению и потреблению воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
21.12.2024, 12:37 156711
В Казахстане назначен новой министр нацэкономики
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Жумангарин назначен новом министром национальной экономики страны, сообщает Акорда.
Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Он также освобожден от ранее занимаемой должности.
Серик Жумангарин родился в 1969 году в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика". Также получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.
Занимался предпринимательской деятельностью. Работал председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан, вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, председателем Агентства по защите и развитию конкуренции.
Дополнено 21.12.2024, 13.32
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства национальной экономики нового руководителя ведомства Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства страны.
В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста. На сегодня экономика демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной, налоговой политики и уровня прогнозирования бюджетных параметров", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, Министерству национальной экономики для обеспечения роста экономики в приоритетных отраслях необходимо проводить сбалансированную политику поддержки бизнеса, взвешенную политику тарифного регулирования.
Ранее Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики.
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