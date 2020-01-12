Уголовная ответственность введена в Казахстане за распространение наркотиков через Интернет и соцсети

С 11 января текущего года вступают в силу изменения уголовного законодательства, связанные с распространением ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В Уголовный кодекс введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков . Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В том случае, если это преступление будет совершено группой лиц; неоднократно; в организациях образования или местах массового скопления людей; с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов; с использованием служебного положения, наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Кроме этого, принятым законом в ряд уголовных статей введен новый квалифицирующий признак "посредством использования электронных информационных ресурсов".

Эти меры необходимы для неотвратимости наказания за новые методы распространения наркотиков. Это использование интернет-технологий - сайтов и электронных социальных сетей: Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, а также электронных платежных систем (Киви-кошелек, Яндекс - деньги и так далее)", - пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности Нуртай Абильмажинов.

Эти преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Сбыт наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. Вовлечение в употребление наркотиков посредством электронных ресурсов влечет лишение свободы от 3 до 8 лет. Оборот веществ, использующихся для производства наркотиков, предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Усилено наказание за уже имеющиеся составы преступлений, связанные с оборотом веществ, используемых для производства наркотиков.

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