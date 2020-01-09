В Казахстане ввели уголовную ответственность за рекламу наркотиков

Необходимость оградить подрастающее поколение от противоправных воздействий послужила основой для ужесточения наказания для распространителей наркотических средств. Законом в Уголовный кодекс введена новая норма "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров", предусматривающая ответственность до 3 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров понимается распространение любых сведений независимо от формы и способа их представления: о способах, методах их разработки, изготовления и использования; о преимуществах и о пользе использования отдельных их видов, направленное на формирование положительного или терпимого отношения к их незаконному обороту; совершение иных действий в этих целях.
Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров необходимо понимать распространение информации о местах или способах их приобретения, качестве, цене и иных их свойствах, уточнили в ведомстве.
По данным МВД, за 2019 год выявлено 408 фактов сбыта синтетических наркотических средств общим весом 11 килограммов.
Все это в конечном счете предназначалось для употребления. Целевой аудиторией такого преступления как пропаганда незаконного потребления, оборота наркотиков, культивирования наркотикосодержащих растений, является молодежь. Именно подростки в большей степени подвержены риску быть вовлеченными в незаконное потребление наркотиков", - считают в министерстве.
По новому закону, совершение преступления группой лиц либо неоднократно, а также в организациях образования или на объектах массового скопления людей либо с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, а равно с использование служебного положения влечет ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
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