В Казахстане ввели уголовную ответственность за рекламу наркотиков

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Казахстане введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Необходимость оградить подрастающее поколение от противоправных воздействий послужила основой для ужесточения наказания для распространителей наркотических средств. Законом в Уголовный кодекс введена новая норма "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров", предусматривающая ответственность до 3 лет лишения свободы ", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров понимается распространение любых сведений независимо от формы и способа их представления: о способах, методах их разработки, изготовления и использования; о преимуществах и о пользе использования отдельных их видов, направленное на формирование положительного или терпимого отношения к их незаконному обороту; совершение иных действий в этих целях.

Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров необходимо понимать распространение информации о местах или способах их приобретения, качестве, цене и иных их свойствах, уточнили в ведомстве.

По данным МВД, за 2019 год выявлено 408 фактов сбыта синтетических наркотических средств общим весом 11 килограммов.

Все это в конечном счете предназначалось для употребления. Целевой аудиторией такого преступления как пропаганда незаконного потребления, оборота наркотиков, культивирования наркотикосодержащих растений, является молодежь. Именно подростки в большей степени подвержены риску быть вовлеченными в незаконное потребление наркотиков", - считают в министерстве.

По новому закону , совершение преступления группой лиц либо неоднократно, а также в организациях образования или на объектах массового скопления людей либо с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, а равно с использование служебного положения влечет ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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