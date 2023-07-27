Уголовное наказание за публичное оскорбление Елбасы отменили в Казахстане

Фото: elbasy.kz

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Уголовного кодекса РК исключены статьи 373 и 374, предусматривающие уголовное наказание за публичное оскорбление первого президента и гарантии неприкосновенности имущества Елбасы и его семьи.





Такие поправки содержатся в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", который подписал вчера президент Касым-Жомарт Токаев.





Согласно статье 373 за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение его изображений и воспрепятствование его законной деятельности грозило наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывались штрафом в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Воздействие в какой бы то ни было форме на Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной деятельности наказывалось штрафом в размере до 5 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.





По статье 374 за нарушение гарантий неприкосновенности Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов, грозил штраф до 5 тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Ранее сообщалось, что госохрана отныне не будет отвечать за безопасность Назарбаева. Обоснованием для поправок является отмена конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".



