Уголовную ответственность за оскорбление Назарбаева уберут из Уголовного кодекса

Фото: elbasy.kz

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исключить из Уголовного кодекса наказание за оскорбление и посягательство на честь Елбасы и членов его семьи планируют депутаты. Соответствующие поправки сегодня инициировали депутаты мажилиса в законопроекте по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.





Как пояснила в кулуарах мажилиса председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Снежанна Имашева, поправки вносят в связи с утратой силы конституционного закона "О Первом Президенте".





Это в рамках той поправки, которая была принята в Конституцию. Теперь там не упоминается Елбасы и его полномочия. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости. Потому что закона "О статусе Елбасы" сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна и не будет применяться. Ну, она и раньше никогда не применялась", - сообщила Имашева.





Из Уголовного кодекса планируют исключить статьи 373 и 374.





Для справки:

Статья 373 УК РК - Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.





Наказание по статье - штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Воздействие в какой бы то ни было форме на Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной деятельности - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Нарушение в какой бы то ни было форме гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



