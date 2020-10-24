Уполномоченным органом в области доступа к информации в Казахстане станет МИОР РК

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития РК ведёт работу по внесению изменений и дополнений в закон "О доступе к информации", который работает с 2015 года и даёт право на свободное получение и распространение информации на базе портала "Открытое правительство", передает Kazakhstan Today.

Как напомнила министр информации и общественного развития Аида Балаева на пресс-конференции по разъяснению послания главы государства, в рамках портала функционируют четыре платформы: "Открытые данные", "Открытые бюджеты", "Открытые НПА" и "Открытый диалог". Только на платформе "Открытый диалог" подано более 367 тысяч обращений в блоги первых руководителей.

Несмотря на это, со стороны общественности имеются обоснованные нарекания в части актуальности размещаемых данных. Нередки факты, когда данные госорганами размещаются в нечитабельном формате, несвоевременно размещаются ответы на комментарии", - озвучила проблему министр.

В связи с этим президент Касым-Жомарт Токаев в своём послании обозначил необходимость внесения изменений в законодательство по вопросам доступа к информации. Поправки предусматривают решение двух задач: усиление контроля и ответственности, а также расширение сферы применения отдельных норм закона "О доступе к информации".

Теперь Министерство информации и общественного развития будет наделено функциями уполномоченного органа в области доступа к информации и главе государства будет ежегодно вносится отчёт о состоянии. Кроме того, к обладателям информации предлагается отнести субъекты предпринимательства и их объединения, саморегулируемые и неправительственные организации, осуществляющие функции госорганов. Разработанные поправки включены в проект закона по вопросам информации, который в настоящее время рассматривается в мажилисе парламента. До конца года законопроект должен будет поступить на подпись президенту", - сообщили в пресс-службе МИОР РК.

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