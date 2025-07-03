Усилить контроль в сфере миграции поручил Токаев на заседании Совбеза

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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД разъяснили поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", сообщает - В МВД разъяснили поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", сообщает Polisia.kz





18 марта 2025 года принят закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных госорганов, которым были внесены поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия". Внесены поправки в части исключения военнослужащих, находящихся в резерве, из категории лиц, не предоставляющих медицинские заключения при приобретении оружия.





В связи с этим внесены изменения в приказы министра внутренних дел, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия. Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия не вносилось.





Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, а также сигнальное оружие приобретается в оружейном магазине по предъявлению справки об отсутствии судимости, проверке знаний правил безопасного обращения с оружием, сведений из Центра психического здоровья и удостоверения спортсмена, без разрешения ОВД.





Владелец сигнального оружия после его приобретения в течение семи дней обязан зарегистрировать в ОВД.





Охолощенное оружие реализуется кинематографическим организациям, театрам, циркам, музеям и юридическим и физическим лицам, имеющим лицензии на коллекционирование.





Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, оружейные магазины реализуют без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставления подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета оружия и патронов к нему.





Для приобретения охотничьего оружия граждане предоставляют в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника. Кроме того, владелец обязан создать условие для хранения оружия.





Все разрешительные документы в сфере оборота гражданского и служебного оружия выдаются в электронном формате через портал электронного правительства "Е-лицензирование", - отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов.