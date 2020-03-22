Увольнение солдат-срочников приостановили из-за ЧП в Казахстане

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Увольнение с воинской службы приостановили на период ЧП в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года увольнение с воинской службы лиц, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы (ПС) Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

В пресс-службе напомнили, что в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан, указом президента Республики Казахстан 15 марта 2020 года № 285 на всей территории Республики Казахстана введено чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Отмечается, что в связи с этим увольнение военнослужащих срочной службы пограничного ведомства приостановлено на период действия чрезвычайного положения. Дальнейшие меры по возобновлению увольнения в запас военнослужащих срочной службы будут доведены дополнительно.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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