Система Orphus

Увольнение солдат-срочников приостановили из-за ЧП в Казахстане

21.03.2020, 16:36 8479
Увольнение солдат-срочников приостановили из-за ЧП в Казахстане
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Увольнение с воинской службы приостановили на период ЧП в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года увольнение с воинской службы лиц, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы (ПС) Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

 
В пресс-службе напомнили, что в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан, указом президента Республики Казахстан 15 марта 2020 года № 285 на всей территории Республики Казахстана введено чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
 
Отмечается, что в связи с этим увольнение военнослужащих срочной службы пограничного ведомства приостановлено на период действия чрезвычайного положения. Дальнейшие меры по возобновлению увольнения в запас военнослужащих срочной службы будут доведены дополнительно.
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая