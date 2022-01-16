В Актюбинской области режим ЧП отменяется с 16 января

Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По приказу министра торговли и интеграции Республики Казахстан Ержан Казанбаев назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК.
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области.
Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах.
В 2010-2012 годы - исполняющий обязанности эксперта, эксперт управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2012-2013 годы - начальник управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.
В 2013 году - руководитель управления политики управления обязательствами государства департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.
В 2013-2016 годы - заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
В 2016-2019 годы - директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
С декабря 2020 по январь 2022 года занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.