В алматинских ущельях Аксай и Аюсай селевому риску подвержены более 30 тыс. человек

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - В алматинских ущельях Аксай и Аюсай селевому риску подвержены около 300 объектов и более 30 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

В пресс-центре акимата Алматы прошел брифинг по вопросам обеспечении селевой безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС, системы автоматического мониторинга и строительства плотин в ущельях Аксай и Аюсай, сообщили в пресс-службе акимата города.

По информации начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы - генерал-майора Серика Аубакирова, в рамках обеспечения безопасности от селевых явлений в текущем году начата реализация проекта автоматизированной системы мониторинга селевой опасности.

В настоящее время завершен I этап, в рамках которого установлено: 2 озерные станции, 2 очаговые, 3 станции русловые и 3 дамбовые на реках Улкен и Кіші Алматы. Строительство проекта АСМ будет проводиться в течение двух лет (2019-2020 годы).

На II этапе, в 2020 году, будет построена 21 станция:

- в бассейне реки Улкен Алматы - озерные (Озеро №1, №10);

- очаговые: ущелье Кокшека, лог Милютинский;

- русловые: (Проходная, Аюсай, гидропост выше БАО, ГЭС-1);

- дамбовая - плотина БАО;

- в бассейне реки Киши Алматы - озерная (Озеро №1), очаговая (Беделбай);

- в бассейне реки Аксай - озерные (Озеро №8, №10), очаговые (ущелье Акжар, Тастыбулак), русловые (левый берег реки Аксай, пионерлагерь, гидроузел);

- в бассейне реки Каргалы - озерная (Озеро №1), русловая (левый берег реки Каргалы), дамбовая плотина.

Срок завершения проекта - май 2020 года.

Аубакиров также рассказал о строительстве плотин в ущельях Аксай и Аюсай. В настоящее время наиболее уязвимыми для воздействия селей являются ущелье Аюсай бассейна реки Улкен Алматы, которое за последние 20 лет было застроено многочисленными зданиями, и бассейн реки Аксай, который вообще не имеет селезадерживающие сооружения.

По двум ущельям селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также более 30 тыс. человек.

В данный момент проекты, разработанные ведущей отечественной проектной организацией "Казгидро", переданы государственной экспертизе, после получения положительного заключения проекты и земля в установленном законодательством порядке будут переданы МВД РК для дальнейшего строительства", - заключил глава ДЧС.

В ходе брифинга начальник сектора управления научно-технических и международных проектов ТОО "Институт сейсмологии" Даулет Сарсенбаев рассказал о ведении работы по созданию Автоматизированной цифровой системы раннего оповещения (АЦСРО) о сильном землетрясении, представляющем опасность для населения города. Работа по созданию АЦСРО осуществляется в рамках действующей программы "Комплексные исследования сейсмоопасных районов юго-востока Казахстана и разработка основы системы раннего предупреждения о сильных землетрясениях" на 2018-2020 годы.

В данном направлении была выполнена работа по определению мест установки оборудования АЦСРО о сильном землетрясении в соответствии с сейсмотектоническими особенностями и строением региона. Закуплено и установлено на 6 пунктах оборудование швейцарской фирмы GeoSig, в конфигурации которого содержатся разработанные для Японского метеорологического агентства (JMA) алгоритмы для работы системы раннего оповещения.

С каждого пункта системы (Медео, Талгар, Тянь-Шань, Чилик, Жаркент и Капшагай) в режиме реального времени получаются данные. В Центре сбора и обработки в полностью автоматическом режиме, без участия персонала, выполняется анализ данных, и в случае обнаружения опасных сейсмических волн выдается сигнал оповещения.

Сигнал оповещения о приближении опасных сейсмических волн направляется в систему оповещения ДЧС и через мобильное приложения Darmen распространяется подключенным к нему пользователям.

В 2020 году Институтом сейсмологии планируется установка еще 3 приборов, таким образом, система раннего оповещения о сильном землетрясении, создаваемая Институтом сейсмологии, будет включать в себя 9 станций, сказал в заключение Сарсенбаев.

Директор Службы спасения Алматы Дмитрий Чухонцев сообщил, что за 11 месяцев текущего года личным составом дежурных смен Единой дежурно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме по единому телефонному номеру 109 было принято и отработано 100 834 обращения от жителей и гостей Алматы.





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