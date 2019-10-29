В Алматы госуслугу по "Предоставлению исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции" перевели в электронный формат (ВИДЕО)

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы госуслуги по "Предоставлению исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции" и по "Согласованию эскиза" переведены в электронный формат, передает Kazakhstan Today.

"Наибольшей популярностью среди граждан пользовались консультации по "Предоставлению исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)". Не менее популярной оказалась услуга по "Согласованию эскиза" среди присутствующих. Стоит отметить, что обе госуслуги недавно были переведены в электронный формат, что повысило их популярность среди населения", - сообщили в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.





Управление городского проектирования и урбанистики подготовило инструкции по правильному заполнению самой популярной услуги среди населения.

На прошлой неделе Управление городского планирования и урбанистики города Алматы совместно с Департаментом по делам государственной службы города Алматы провели "Ярмарку государственных услуг", на которой жители города смогли получить ответы по интересующим их вопросам.

Специалисты управления проконсультировали население по следующему ряду государственных услуг: Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования); Согласование эскиза (эскизного проекта); Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан; Выдача решения о строительстве культовых зданий (сооружений), определении их месторасположения; Выдача решения о перепрофилировании (изменений функционального назначения) зданий (сооружений), определении их месторасположения; Выдача разрешений на привлечение средстсв дольщиков; Выдача выписки об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве. Также на ярмарке эксперты давали консультации по вопросам рекламы.

Всего за консультациями на ярмарке государственных услуг обратились 55 человек.

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