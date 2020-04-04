В Алматы и Нур-Султане продлили на неделю нерабочий режим

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Нерабочий режим в Нур-Султане и Алматы продлен на неделю, введен карантин в Шымкенте. Об этом сообщили на селекторном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции приняла решение о продлении до 13 апреля действующего в городах Нур-Султан и Алматы нерабочего режима для всех предприятий и организаций за исключением тех, чья деятельность связана с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Госкомиссия согласилась с предложением акима Шымкента о введении карантина в городе с 21.00 4 апреля.

В целях предотвращения внутрибольничных вспышек инфекций глава правительства поручил акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах.

По предложению Министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами на период ЧП поручено принять необходимые меры по обеспечению контроля над производством средств индивидуальной защиты, Министерству здравоохранения и акиматам - выработать отдельный алгоритм безопасности и работы на объектах жизнеобеспечения.

Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу качественной реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ), в том числе скорейшего начала конкретных проектов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других регионах. При этом Мамин поручил акимам обеспечить создание не менее 240 тыс. рабочих мест, применение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей, создание мобильных рекрутских пунктов для трудоустройства в рамках ДКЗ, привлечение безработных на проекты посредством Электронной биржи труда.

Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения работы по открытию счетов гражданам для получения выплаты (42 500 тенге) по потере дохода в период ЧП.

Госкомиссия рассмотрела вопрос дистанционного обучения школьников в четвертой четверти.

Министерствам образования и цифрового развития вести мониторинг и методическое сопровождение всего процесса дистанционного обучения", - сказал А. Мамин.

Также рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, призыва военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил, а также предложения для включения в перечень видов деятельности в наиболее пострадавших от чрезвычайного положения секторах экономики, которые с 1 апреля по 1 октября 2020 года будут освобождены от налогов и других обязательных платежей с фонда оплаты труда.

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