В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 21:19 16896
В Алматы к ямочному ремонту дорог приступят раньше, чем обычно
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе акима города Ерболата Досаева в Алматы с применением асфальтобетонной смеси начат текущий ремонт дорог. Для улучшения качества ямочного ремонта запущен асфальтобетонный завод, находившийся на сезонной профилактике, сообщает пресс-служба городского акимата.
Это стало возможным после подписанного меморандума между управлением городской мобильности заводом "Асфальтбетон-1" и компаниями по ремонту дорог. Согласно документу к ремонту в рамках социальной ответственности бизнеса приступают пять компаний.
Ремонт проведут как на магистральных, так и на улицах районного значения и охватят все районы города. Основные дорожно-ремонтные работы начнут в конце весны, когда погода будет благоприятной. В этом году проведут средний ремонт на 220 улицах протяженностью 200 км.
Напомним, миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура. Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.
11 февраля на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министр Алихан Смаилов поверг критике качество автодорог в стране. Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
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21.02.2023, 21:12 17271
Алихан Смаилов провел очередную встречу с Сумой Чакрабарти
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти, сообщает перс-служба главы правительства.
Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникаций.
В частности, рассмотрены меры по улучшению инвестиционного климата, школьного и высшего образования, здравоохранения, взаимодействия между госорганами и другим направлениям.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит реализацию утвержденных планов и предвыборной программы главы государства для поэтапного повышения уровня социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан.
В текущем году будут приняты меры по повышению оперативности принятия решений госорганами. Параллельно с этим продолжится работа по сокращению документооборота и отчетности.
Кроме того, будет уделено внимание дальнейшему развитию коммуникации правительства и акиматов с гражданами в соответствии с концепцией "Слышащего государства".
В рамках встречи также затронуты вопросы разработки Налогового и Бюджетного кодексов и план работы Высшего совета по реформам при президенте РК на 2023 год.
21.02.2023, 19:44 18686
Казахстан передал пять тысячи тонн мазута в качестве гуманитарной помощи Таджикистану
Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану начиная с 2006 года превысил 44 млн долларов
Фото: пресс-служба МИД РК
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Душанбе. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Нурмахмаду Ахмадзода, сообщает пресс-служба МИД РК
В своем выступлении посол отметил, что в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 млн 805 тысяч тенге (около 1,8 млн долларов) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.
Во внешнеполитическом ведомства Казахстана подчеркнули, что гуманитарный груз - это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.
Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте начиная с 2006 года превысил 44 млн долларов.
Напомним, 14 февраля президент Казахстана поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике. Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Также от разрушительного землетрясения пострадала Сирия. В Сирию Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи.
21.02.2023, 15:26 25641
Президент РК поручил провести анализ состояния дел в сельском хозяйстве
Токаев отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %
Фото: Акорда
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Акорды.
Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.
Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна.
Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.
По словам главы государства, позитивные сдвиги являются прежде всего заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.
Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.
Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.
Заслушав выступления, президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.
Ранее президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области.
20.02.2023, 20:40 49726
"Мы готовы к испытаниям" - аманатовцы встретились с сотрудниками НАО "ГК "Правительство для граждан"
Фото: Amanat
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Актау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители предвыборного штаба Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасаев, Исахан Сагынбаев, Беккали Нурбосинов, Ирина Беляева, Абзал Марат, Джанбулат Тангиев встретились с сотрудниками НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Актау и презентовали предвыборную программу партии.
Нас ждут открытые и справедливые выборы. Поэтому приглашаю всех принять активное участие. Эти выборы - отличаются от прошлых. Ведь в избирательную систему и законодательство вошли различные изменения. Например, на этот раз у граждан есть право самовыдвижения. А также, если вы не согласны с проводимой работой избранного вами депутата, то можете пожаловаться в избирательную комиссию и прекратить полномочия депутата", - сказал председатель Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасайулы.
На встрече собравшиеся задавали вопросы о правилах и порядке выборов.
Именно наша партия объединила граждан, которые приносят пользу региону и могут и впредь работать на благо области. События только закаляют нас, делают сильнее и мотивируют создать настоящий Новый Казахстан. Я вступила в партию и выдвинула свою кандидатуру, чтобы иметь возможность изменить ситуацию к лучшему. Призываю всех принять участие в выборах и отдать свой голос за достойного кандидата",- сказала кандидат в депутаты областного маслихата Ирина Беляева.
Далее сотрудники Мангистауского областного филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" попросили рассмотреть механизмы увеличения возможности получения жилья для государственных служащих.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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20.02.2023, 20:36 50416
Роман Скляр провел встречу с делегацией бундестага ФРГ
Во время беседы стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия
Фото: пресс-служба премьр-министра РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с представительной делегацией бундестага ФРГ, возглавляемой председателем парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Ойгеном Шмидтом, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
В дискуссиях также приняли участие депутаты Томас Барайсс, Кристиан Горке, Кристиан Шрайдер, посол ФРГ в РК Моника Иверсен.
Во время беседы стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия, обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере "зеленой" экономики и энергетики.
Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Роман Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.
В свою очередь депутаты высоко оценили деятельность специальной рабочей группы при правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление взаимодействия по линии профильных комитетов бундестага ФРГ.
20.02.2023, 19:28 52151
МИД РК: пропавших без вести казахстанцев в результате землетрясения в Турции нет
Установлено местонахождение более 190 казахстанцев, оставшихся во время землетрясения в зоне бедствия
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С момента серии землетрясений в Турции в МИД РК из загранучреждений поступило более 1200 заявлений от казахстанцев, находящихся в Турции.
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, установлено местонахождение более 190 казахстанцев, оставшихся во время землетрясения в зоне бедствия. 78 казахстанцев, пожелавших вернуться на родину из районов бедствия, были доставлены гуманитарными и воздушными судами в Алматы и Астану. Этими же бортами в Казахстан были доставлены 24 гражданина Кыргызстана и 5 граждан Турции - они являются членами семей вернувшихся на родину казахстанцев.
По общению МИД РК, на сегодняшний день информации о пропавших без вести граждан Казахстана в результате землетрясения в Турции нет.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которые затронуло землетрясение.
20 февраля второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны.
20.02.2023, 15:08 59121
Азимова доложила президенту о работе Конституционного суда
Председатель КС рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова доложила главе государства Касым-Жомарту Токаеву о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан, сообщает Акорда.
Также Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане с этого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. По мнению президента, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
20.02.2023, 09:01 61911
Назначены вице-министры просвещения и культуры и спорта
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлениями правительства Республики Казахстан назначены вице-министр просвещения РК и вице-министр культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На должность вице-министра просвещения РК назначен Оспан Едил Сабырович.
Также постановлением правительства Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК.
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