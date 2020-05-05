В Алматы обсудили вопросы противодействия коррупции

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В Алматы под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева проведено онлайн-совещание по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В совещании приняли участие руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров, а также руководители местных исполнительных органов.

Руководитель антикоррупционного ведомства выступил с докладом о повышении ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных, непринятие мер антикоррупционного характера.

В ходе совещания также обсуждены вопросы прозрачности и подотчетности государственных органов, реализации Интерактивной карты открытых бюджетов publicbudget.kz, выявления фактов завышения цен при государственных закупках, исключения нецелевого использования бюджетных средств и хищений посредством информационно-аналитической системы "Единое окно закупок".

По итогам совещания аким города Бакытжан Сагинтаев предупредил всех руководителей государственных органов о строгом соблюдении антикоррупционного законодательства и дал ряд конкретных поручений.

Руководителям госорганов рекомендовано активизировать работу по повышению открытости и прозрачности деятельности, ведения контроля по дальнейшей реализации Интерактивной карты, проведения госзакупок, а также выработать комплексные меры по противодействию коррупции.





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