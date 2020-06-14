В Алматы приостановят деятельность Зеленого базара

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы в связи с регистрацией случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников рынка "Компания Достар-Коммерц" на территории Зеленого базара, сообщает о приостановлении деятельности Зеленого базара для проведения соответствующих мероприятий и эпидемиологического расследования, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что в целях контроля за соблюдением субъектами предпринимательства карантинного режима работают мониторинговые группы акиматов в составе представителей департамента полиции, районных управлений ДККБТУ, Палаты предпринимателей "Атамекен".

Ранее, в ходе проверки мониторинговой группы, на территории Зеленого базара установлены нарушения в части несоблюдения бесконтактной термометрии для работников и продавцов, социального дистанцирования и отсутствия разметок для соблюдения расстояния между посетителями, ненадлежащего использования и утилизации средств индивидуальной защиты, несоблюдения допустимого режима работы.

В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 425 КоАП РК и вынесено постановление главного государственного санитарного врача Медеуского района о приостановлении деятельности "Компания Достар-Коммерц" с 13 июня 2020 года до вынесения решения суда. В настоящее время материалы административного дела готовятся для передачи в Специализированный административный суд города Алматы.

В ходе расследования заболевания первого случая заражения коронавирусной инфекцией администрацией рынка при обследовании выявлено еще 19 случаев, также из числа администрации рынка. Таким образом, общее количество зараженных работников Зеленого базара составляет 20 человек. Случаев заболевания из числа продавцов не зарегистрировано.





В отношении умершей (сотрудник организационного отдела администрации рынка) причина смерти будет установлена Комиссией по изучению летальных исходов при городском управлении общественного здоровья", - отметили в городском акимате.

Как видите, необеспечение вами требований мер безопасности - это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечения вентиляции и проветривания помещений - приводит к заболеваемости среди работников вашей организации и приостановлению эксплуатации объекта. Требую неукоснительного соблюдения указанных мер по обеспечению эпидемиологической безопасности персонала и посетителей", - сказал Ж. Бекшин, обращаясь к предпринимателям.

В свою очередь, горожанам также рекомендовано соблюдать вышеуказанные требования, избегать места массового скопления людей и строго соблюдать принцип самоизоляции при нахождении на домашнем карантине.

Соблюдая меры безопасности, вы сохраняете также здоровье ближних", - подчеркнул главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

В ходе контрольных мероприятий мониторинговыми группами 11-12 июня были проверены 120 субъектов предпринимательства. Из них на 29 были выявлены нарушения: рынки "Айнабулак", "Ќазына", "Мизам", "Ужет", "Асем", ИП Назар, "Сочи", столовые "Урумчи", ИП "Ахаева", торговые центры "Строй сити", "Алатау-2", МТЦ "Жибек жолы", ТЦ "Жибек-Жолы", магазин канцелярских товаров ИП "КОЖАХМЕТ", продуктовые магазины ИП "Кабулдинов", ИП "Асоев М.К.", магазин запасных частей ТОО "KOMPRESSOR", ТОО "М-Retail", ТОО медицинская компания "Сапсан" и салоны красоты "Алия", "Асель", кафе "Место встречи", "Пражечка", "Луна", "Oscar cinema & karaoke", "Degirmen", "Istanbul", "lLight bar", "Алматы донер", "Центр шашлыка". Установлены нарушения в части несоблюдения масочного режима, отсутствие кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, санитайзеров, нефункционирующие дезинфицирующие туннели, несоблюдение измерения температуры, а также отсутствие информационных объявлений на входах.

Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2606 объектов, из них на 194 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с чем была приостановлена деятельность 94 объектов (из них 80 по решению руководства объекта).





Напомним, на сегодняшний день в городе Алматы зарегистрирован 3051 случай заражения коронавирусной инфекцией и 615 бессимптомных случаев.





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