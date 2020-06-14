В Казахстане число случаев коронавируса превысило 14 тыс.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%, сообщает портал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 77 (5,7%);
город Алматы - 46 (1,5%);
город Шымкент - 46 (4,4%);
город Нур-Султан - 24 (0,9%);
Павлодарская область - 35 (11,7%);
Атырауская область - 32 (2,6%);
Западно-Казахстанская область - 20 (2,2%);
Туркестанская область - 20 (4,8%);
Актюбинская область - 10 (2,0%);
Алматинская область - 10 (2,0%);
Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%);
Жамбылская область - 9 (1,9%);
Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)
Кызылординская область - 7 (1,4%);
Костанайская область - 5 (2,4%);
Акмолинская область - 4 (2,2%);
Мангистауская область - 3 (0,8%).
Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, 8829 человек выздоровели, 70 скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства