В Казахстане число случаев коронавируса превысило 14 тыс.

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 июня в Казахстане зарегистрировано 14 238 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%, сообщает портал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 77 (5,7%);

город Алматы - 46 (1,5%);

город Шымкент - 46 (4,4%);

город Нур-Султан - 24 (0,9%);

Павлодарская область - 35 (11,7%);

Атырауская область - 32 (2,6%);

Западно-Казахстанская область - 20 (2,2%);

Туркестанская область - 20 (4,8%);

Актюбинская область - 10 (2,0%);

Алматинская область - 10 (2,0%);

Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%);

Жамбылская область - 9 (1,9%);

Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)

Кызылординская область - 7 (1,4%);

Костанайская область - 5 (2,4%);

Акмолинская область - 4 (2,2%);

Мангистауская область - 3 (0,8%).

Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, 8829 человек выздоровели, 70 скончались

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