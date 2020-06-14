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В Казахстане число случаев коронавируса превысило 14 тыс.

13.06.2020, 09:03 8290
В Казахстане число случаев коронавируса превысило 14 тыс.
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 июня в Казахстане зарегистрировано 14 238 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%, сообщает портал Coronavirus2020.kz.
 
В разрезе регионов:
 
Карагандинская область - 77 (5,7%);
 
город Алматы - 46 (1,5%);
 
город Шымкент - 46 (4,4%);
 
город Нур-Султан - 24 (0,9%);
 
Павлодарская область - 35 (11,7%);
 
Атырауская область - 32 (2,6%);
 
Западно-Казахстанская область - 20 (2,2%);
 
Туркестанская область - 20 (4,8%);
 
Актюбинская область - 10 (2,0%);
 
Алматинская область - 10 (2,0%);
 
Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%);
 
Жамбылская область - 9 (1,9%);
 
Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)
 
Кызылординская область - 7 (1,4%);
 
Костанайская область - 5 (2,4%);
 
Акмолинская область - 4 (2,2%);
 
Мангистауская область - 3 (0,8%).
 
Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, 8829 человек выздоровели, 70 скончались.
 

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