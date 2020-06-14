Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане выявлено 3782 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:

город Нур-Султан - 449 (+64);

город Алматы - 615 (+194);

город Шымкент - 431 (+36);

Акмолинская область - 44 (+14);

Актюбинская область - 84 (+24);

Алматинская область - 246 (+32);

Атырауская область - 379 (+36);

Восточно-Казахстанская область - 148 (+12);

Жамбылская область - 46;

Западно-Казахстанская область - 262 (+13);

Карагандинская область - 556 (+128);

Костанайская область - 31 (+3);

Кызылординская область - 92 (+10);

Мангистауская область - 155 (+25);

Павлодарская область - 41 (+6);

Северо-Казахстанская область - 107 (+4);

Туркестанская область - 96 (+22);

Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.

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