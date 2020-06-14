Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане выявлено 3782 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
город Нур-Султан - 449 (+64);
город Алматы - 615 (+194);
город Шымкент - 431 (+36);
Акмолинская область - 44 (+14);
Актюбинская область - 84 (+24);
Алматинская область - 246 (+32);
Атырауская область - 379 (+36);
Восточно-Казахстанская область - 148 (+12);
Жамбылская область - 46;
Западно-Казахстанская область - 262 (+13);
Карагандинская область - 556 (+128);
Костанайская область - 31 (+3);
Кызылординская область - 92 (+10);
Мангистауская область - 155 (+25);
Павлодарская область - 41 (+6);
Северо-Казахстанская область - 107 (+4);
Туркестанская область - 96 (+22);
Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.
По последним данным в стране выявлено 14 238 заболевших, 8829 человек выздоровели, 70 скончались.
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