В Алматы разрешат работу летних площадок

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - В Алматы возобновят проект "Ashyq" и разрешат работать летним площадкам. Такое решение было принято вчера по итогам встречи акима Алматы с бизнес-сообществом, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал рассмотреть меры поддержки бизнеса в период локдауна.

На встрече с акимом города присутствовали члены Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы, Делового совета, а также представители местного исполнительного органа.

Бакытжан Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в Алматы , осложненной распространением мутированных штаммов вируса. По его словам, сейчас ситуация по темпам распространения намного сложнее, чем была летом прошлого года. С 1 января по 27 марта зарегистрировано 14 856 случаев против 18 521 за весь 2020 год.

В ходе встречи члены Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы озвучили свои предложения и подняли вопросы о предоставлении поддержки от государства.

Есть определенная социальная проблематика. Порядка 50 тысяч предприятий на данный момент запрещены или ограничены по своей деятельности. Это 20 тысяч арендаторов, 25 тысяч рынков и базаров, 5 тысяч ресторанов и кафе. В них занято около 250 тысяч граждан. У людей нет возможности платить по обязательствам: кредиты, налоги, коммунальные услуги, долги, нет возможности платить зарплату", - отметил в своем выступлении председатель Регионального совета.

Члены Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы предложили прямое финансирование из бюджета на зарплаты сотрудников и покрытие арендных платежей на время действия запретов и ограничений, а также рассмотреть возможность прямых выплат из бюджета за каждый день вынужденного простоя предприятий.

По словам акима города Алматы, касаемо мер поддержки по налогам ведутся переговоры и этот вопрос отрабатывается вместе с правительством.

Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно летников, где по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок, соответствующие изменения будут внесены в постановление", - прокомментировал Сагинтаев.

По итогам встречи решено совместно проработать ряд мер поддержки субъектов бизнеса, в части закрытия оплаты коммунальных услуг, долгов, уменьшая городской бюджет и снимая с других расходов.

Также принято решение возобновить в Алматы работу пилотного проекта "Ashyq".

Основное решение - это вакцинация. За апрель мы должны поставить минимум 100 тысяч доз вакцины. Сейчас инфраструктура готовится на более широкий формат, владельцы больших ТРЦ приходят с инициативой и готовы отдать свои площади, чтобы можно было на этих территориях проводить вакцинацию", - высказался аким города.

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