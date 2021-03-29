Сагинтаев заявил о третьей волне коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в городе началась третья волна COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 28 марта аким выступил в прямом эфире на телеканале "Алматы" с комментариями по текущей ситуации с коронавирусом в южной столице.

Вирус другой уже, не тот вирус, к которому мы привыкли с прошлого года. На этой неделе Бекшин сообщал, что был обнаружен британский вирус. Если смотреть по репродуктивности, по тому, как быстро заражаются, то если по уханьскому вирусу было 1:1, теперь 1:5 и 1:7. Очень заразный вирус, люди быстрее заражаются, последствия очень тяжелые", - объяснил глава городского акимата.

Если у нас раньше было бессимптомных много, то сейчас ситуация иная. Из 510 заболевших 417 - симптомных. Раньше такого не было", - подчеркнул аким.

За период с начала пандемии в Алматы было выявлено 32 597 случаев COVID-19.





Мы обсудили с бизнес-сообществом Алматы эпидемиологическую ситуацию и эффективность карантинных мер. Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас будем искать пути, как будем помогать бизнесу. Но если будет совсем плохо, возможно, придется закрыть город. Но сейчас об этом речь не идет. Город закрывать мы не будем. Все зависит от нас самих. Необходимо строго соблюдать карантинные меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от проведения массовых мероприятий и посещения мест массового скопления", - заявил аким.

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