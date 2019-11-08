В Алматы сегодня проверят систему оповещения ДЧС

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы сегодня проверят систему оповещения департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 7 ноября 2019 года, в 12.55 местного времени ДЧС Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения. Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения", - сообщили в ведомстве.

Проверки проводятся ежемесячно в первый четверг в 12.55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В этой связи ДЧС просит жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Вместе с тем напоминаем правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Если сигнал застал дома, включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением", - отметили в ДЧС.

Если сигнал застал на улице, следует прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения, и действовать в соответствии с переданным сообщением.





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