В Алматы начали мониторинг селевой опасности с помощью цифровых технологий

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы завершен первый этап запуска Автоматизированной системы мониторинга селевой опасности (АСМ), передает Kazakhstan Today.

АСМ предназначена для мониторинга и оценки прорывоопасности моренных озер , ведения контроля за гидрометеорологической ситуацией и предупреждения селевых потоков территорий, прилегающих к городу Алматы. В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого установлены 2 озерные станции, 2 очаговые, 3 станции русловые и 3 дамбовые на реках Улкен и Киши Алматы, - сообщили в пресс-службе ДС города.

С работой системы ознакомился заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в ходе рабочего визита в департамент по ЧС Алматы. Как было доложено, к настоящему моменту организована защищенная сеть передачи данных со станций мониторинга до центрального сервера. Разработано программное обеспечение и созданы диспетчерские места в ГУ "Казселезащита" и ДЧС.

Функционал в режиме online обеспечивает передачу информации о состоянии моренных озер видеокартинкой, без участия человека. В автоматизированном режиме позволяет мониторить до 10 параметров: измерение уровня воды, температуру воздуха, температуру и влажность грунта, температуру воды, интенсивность осадков, фиксацию схода селя, сейсмическую активность", - пояснили в пресс-службе.

В ДЧС также уточнили, что проект внедрен на основе научно обоснованной методики, разработанной в 2017 году, при поддержке акимата города Алматы совместно с Институтом географии РК. Завершение проекта запланировано на 2020 год.

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