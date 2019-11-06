Система Orphus

В Алматы начали мониторинг селевой опасности с помощью цифровых технологий

05.11.2019, 19:34 5671
Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы завершен первый этап запуска Автоматизированной системы мониторинга селевой опасности (АСМ), передает Kazakhstan Today. 
 
АСМ предназначена для мониторинга и оценки прорывоопасности моренных озер, ведения контроля за гидрометеорологической ситуацией и предупреждения селевых потоков территорий, прилегающих к городу Алматы. В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого установлены 2 озерные станции, 2 очаговые, 3 станции русловые и 3 дамбовые на реках Улкен и Киши Алматы, - сообщили в пресс-службе ДС города.
 
С работой системы ознакомился заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в ходе рабочего визита в департамент по ЧС Алматы. Как было доложено, к настоящему моменту организована защищенная сеть передачи данных со станций мониторинга до центрального сервера. Разработано программное обеспечение и созданы диспетчерские места в ГУ "Казселезащита" и ДЧС.
 

Функционал в режиме online обеспечивает передачу информации о состоянии моренных озер видеокартинкой, без участия человека. В автоматизированном режиме позволяет мониторить до 10 параметров: измерение уровня воды, температуру воздуха, температуру и влажность грунта, температуру воды, интенсивность осадков, фиксацию схода селя, сейсмическую активность", - пояснили в пресс-службе.

 
В ДЧС также уточнили, что проект внедрен на основе научно обоснованной методики, разработанной в 2017 году, при поддержке акимата города Алматы совместно с Институтом географии РК. Завершение проекта запланировано на 2020 год.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая