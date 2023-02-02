В AMANAT взяли на контроль "бездумную" застройку столицы

Так, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT держат на контроле процесс конфискации незаконно приобретенных земель у латифундистов. Об этом заявил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии AMANAT Ерлан Саиров.





Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.





Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете", - заявил Ерлан Саиров.





Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по городу Астане.





Так, члены совета проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах города Астаны за последние три года. За указанный период Антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества - 147, хищений - 47, злоупотребления должностными полномочиями - 9.





Как отметил заместитель председателя совета Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь одно заседание, а в 2020 году вообще ни одного.





Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по городу Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", - заявил Галым Байтук.





Отдельно зампред совета остановился на вопросах строительства в Астане, которое вызывает справедливые нарекания со стороны населения.





Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения", - подчеркнул он.





Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" за два года в Астане построено 19 школ, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 21 медицинский объект, более 400 тысяч кв. м коммерческих помещений. Только за 2022 год создано более 30 тысяч рабочих мест.



