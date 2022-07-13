В армии проходит апробация новых подходов в боевой подготовке

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Вооруженных силах РК идет второй этап боевой подготовки - слаживание отделений. Ему предшествовала одиночная подготовка военнослужащих по специальности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках реализации поручения президента по повышению боеготовности армии идет апробация иной последовательности подготовки воинских частей, рассчитанной на полугодичный цикл, сообщает пресс-служба МО РК.
Новый порядок позволит увеличить интенсивность подготовки войск, повысить уровень обученности личного состава подразделений, их командиров и органов управления. Параллельно формируются новые подходы, направленные на рациональное использование учебно-материальной базы, внедрение экономичных механизмов расхода боеприпасов и моторесурсов.
В ходе подготовки отделений (расчетов, экипажей) военнослужащие учатся решать боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Именно от умения личного состава действовать как одно целое, понимать друг друга без слов зависит успешное выполнение задач по предназначению.
В течение месяца в составе отделений военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической, специальной подготовке и другим предметам. Решение групповых тактических задач способствует приобретению навыков слаженных совместных действий в полевых условиях. По качеству их выполнения будет определен уровень подготовки личного состава и подразделения.
Слаживание отделений, расчетов и экипажей завершится боевыми стрельбами в составе подразделений.