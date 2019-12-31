Атырау. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Атырауской области назначен новый руководитель управления здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

По итогам проведенного конкурса с сегодняшнего дня Газизов Байтолла Закарьяевич назначен на должность руководителя управления здравоохранения. Он имеет большой опыт работы в медицинской сфере. За годы работы занимал различные руководящие должности на районном и областном уровне. Имеет профессиональные и организаторские способности. Уверен, что под его руководством сфера здравоохранения области получит новый импульс. Предстоит большая работа во благо населения региона", - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, представляя нового руководителя активу региона.

В свою очередь, Газизов заверил руководство области, что приложит все свои знания и усилия для решения значимых вопросов в сфере здравоохранения региона.

Как информирует РСК региона, Байтолла Газизов имеет высшее образование, окончил Актюбинский государственный медицинский университет. Трудовой путь начинал врачом в Атырауской областной больнице. Работал в семейно-врачебных амбулаториях Индерского и Курмангазинского районов, в противотуберкулезной больнице, затем главным врачом в Курмангазинской районной больнице. Занимал должность руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Атырауской области.

До сегодняшнего назначения Газизов занимал должность директора областного филиала Фонда социального медицинского страхования.

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