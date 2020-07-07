В честь Нурсултана Назарбаева назовут танкер

Москва. 6 июля. Kazakhstan Today - Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который назовут в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает РИА Новости, в торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной - 250 метров, шириной - 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.
С 80-летним юбилеем Нурсултана Назарбаева поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.
На имя Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева поступают поздравительные адреса от глав иностранных государств и правительств.
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