Система Orphus

В честь Нурсултана Назарбаева назовут танкер

06.07.2020, 20:41 7021
Москва. 6 июля. Kazakhstan Today - Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который назовут в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, в торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
 
Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной - 250 метров, шириной - 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.
 
С 80-летним юбилеем Нурсултана Назарбаева поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.
 
На имя Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева поступают поздравительные адреса от глав иностранных государств и правительств. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая