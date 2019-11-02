Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Департаменте полиции Алматы рассказали, как в ведомстве используются IT-технологии, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время в городе используются возможности свыше 119 тысяч камер видеонаблюдения, 90% из них установлены без привлечения бюджетных средств. С их помощью с начала года раскрыто порядка 2 тысяч преступлений, выявлено свыше 12 тысяч административных правонарушений. В дальнейшем планируется внедрение программного обеспечения, с функцией охранной аналитики, которая мониторит факты оставления предмета, скопления лиц, а также проход в запретную зону", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Вместе с тем, по данным ведомства, осуществлен переход на электронный формат ведения административного и уголовного производства.

В рамках реализации перехода на электронный формат приобретено и поставлено на баланс 1 тысяча 175 планшетов для работы в ЕРАП и 375 комплектов компьютерной техники для расследования уголовных дел в электронном формате", - пояснили в полиции.

С начала года в электронном формате составлено свыше 319 тысяч административных протоколов и ведется расследование по 8 тысячам 390 уголовным делам.





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