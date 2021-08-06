В двух городах Казахстана в выходные дни ограничат движение общественного транспорта

Фото: www.gov.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске и Семее в выходные дни ограничат движение пассажирского транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, это вынужденная и крайняя мера, на которую пришлось пойти, чтобы вывести область из "красной" зоны и не допустить агрессивного распространения коронавирусной инфекции.

На 7-й сессии областного маслихата глава региона Даниал Ахметов сказал, что ситуация с коронавирусом в ВКО хоть и контролируемая, но остается сложной. Область по-прежнему находится в "красной" зоне. В Семее 41% от общего числа заболевших, в Усть-Каменогорске - 34%. Растет заболеваемость также в Риддере, Глубоком и Уланском районах.

В этой связи принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и ограничить движение общественного транспорта в выходные дни.

Под жестким контролем будет работа всех точек общепита. Послабления для бизнеса не дает предпринимателям права пренебрегать ограничительными и санитарно-эпидемиологическими мерами", подчеркнул Ахметов.

Также он сообщил, что в регионе оба компонента вакцины уже получили более 325 тысяч человек. При этом ежедневно в ВКО прививаются 13 тысяч человек.

В области работают 39 инфекционных стационаров, также мы готовы развернуть еще 8100 коек. Пока у нас самый низкий уровень загруженности поликлиник в стране, но это не означает, что можно расслабляться", - добавил аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства