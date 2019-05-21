В Египте подорвался туристический автобус, среди пострадавших нет граждан Казахстана

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Египте подорвался туристический автобус, среди пострадавших граждан Казахстана нет, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

19 мая 2019 года в районе Гиза города Каира при взрыве подложенного на проезжую часть дороги самодельного взрывного устройства подорвался туристический автобус и несколько легковых автомобилей. В результате взрыва пострадали иностранные туристы и местные жители.

Согласно предварительной информации МВД Арабской Республики Египет, предоставленной казахстанским дипломатам, среди пострадавших граждан Казахстана нет", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.





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