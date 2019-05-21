Система Orphus

В Египте подорвался туристический автобус, среди пострадавших нет граждан Казахстана

20.05.2019, 09:17 6886
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Египте подорвался туристический автобус, среди пострадавших граждан Казахстана нет, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.
 
19 мая 2019 года в районе Гиза города Каира при взрыве подложенного на проезжую часть дороги самодельного взрывного устройства подорвался туристический автобус и несколько легковых автомобилей. В результате взрыва пострадали иностранные туристы и местные жители.
 

Согласно предварительной информации МВД Арабской Республики Египет, предоставленной казахстанским дипломатам, среди пострадавших граждан Казахстана нет", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


Напомним, в феврале 2019 года в Каире на железнодорожном вокзале "Рамзес" поезд на большой скорости врезался в платформу, в результате чего произошел взрыв. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая