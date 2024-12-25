В eGov появился виртуальный помощник  

Также искусственный интеллект определяет приоритетные задачи, над которыми необходимо работать руководителям регионов

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На портале электронного правительства eGov создали виртуального помощника, который запрограммирован отвечать на вопросы граждан, обратившихся за какой-либо услугой, передает корреспондент агентства.





Гражданам ничего не надо искать на веб-сайте или в приложении. После запроса виртуальный помощник сам перенаправит человека на конкретную кнопку", - сказал министр цифрового развития и инноваций РК Жаслан Мадиев.





По его словам, после полноценного внедрения функции будет разработана казахоязычная модель.









Как отметил Мадиев, создание помощника облегчит процесс взаимодействия с казахстанцами, которым трудно разобраться в системе eGov.





Вместе с тем на заседании правительства представили программу, которая объединяет 120 баз данных госорганов, в том числе Цифровую карту семьи и e-Otinish. Искусственный интеллект определяет приоритетные задачи, над которыми необходимо работать руководителям регионов.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов порекомендовал акимам еженедельно отправлять актуальную информацию в автоматическом режиме для того, чтобы “каждый аким видел, где и какие у него проблемы”.



