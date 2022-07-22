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В Главной военной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие

21.07.2022, 18:51 13346
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Главной военной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие по основным направлениям деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За истекший период военными прокурорами обеспечен надзор по ряду резонансных уголовных дел, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
 
К примеру, закончено производством уголовное дело по факту смерти рядового Калбай А.С., которое в ближайшее время будет направлено в суд.
 
Завершено рассмотрение в суде уголовного дела в отношении 24 военнослужащих пограничной службы и 15 гражданских лиц по фактам систематического получения взяток за контрабанду товаров через государственную границу на пункте пропуска "Сыпатай батыр" в Жамбылской области.
 
Кроме того, в рамках исполнения поручения Генеральной прокуратуры инициирован аудит в Министерстве обороны и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, по результатам которого в бюджет возвращены средства на 1,2 млрд тенге по договорам c РГП "Казспецэкспорт" и взыскана неустойка на 450 млн тенге.
 
В ходе гражданского судопроизводства принятыми военными прокурорами мерами не допущен ущерб государству на сумму свыше 674 млн тенге.
 
По завершении коллегии главный военный прокурор Дастан Секенов определил задачи на предстоящий период и дал указания по обеспечению законности и правопорядка в войсках.
 

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В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин

21.07.2022, 19:48 11941
В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - 20 июля в ряде электронных СМИ появились публикации с броскими заголовками: "168 бронемашин "Арлан" более чем за Т82 млрд закупят для казахстанской армии", "Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство обороны заявляет о грубом искажении фактических данных. В публикациях приводится ответ министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на депутатский запрос. В нем речь идет о приобретении бронированных колесных машин "Арлан" 4х4 у ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" в период с 2016 по 2023 год. И сумма в размере Т82 млрд отражает объем закупа за эти восемь лет", - сообщили в пресс-службе Минобороны. 

 
В ведомстве подчеркнули, что вопреки официальным данным на главных страницах сайтов стала тиражироваться информация с употреблением глаголов в будущем времени: "закупят", "поставят" и с указанием неверной в этом контексте суммы. В ущерб журналистским принципам достоверности, объективности и беспристрастности фейк получил широкое распространение.
 

В СМИ тема закупа вооружения и военной техники для нужд обороны возникает на протяжении нескольких лет. В эфире, печатных СМИ и социальных сетях звучат обвинения в адрес Министерства обороны по поводу необоснованного предпочтения отечественному ОПК вооружения и военной техники зарубежных производителей", - добавили в пресс-службе МО РК.

 
В министерстве подчеркнули, что провокационные вбросы, создающие негативный фон вокруг Минобороны, продиктованы исключительно коммерческими интересами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В них в основном фигурирует производитель бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". 
 

Бронированные колесные машины "Арлан" в квалификации Stаnag не уступают по степени защиты зарубежным аналогам, имеют хорошие скоростные и эргономические показатели. Они применимы преимущественно в городских условиях и в районах с твердым дорожным покрытием. Их жизненный цикл требует регулярного сопровождения заводом-изготовителем. По нашим сведениям, БКМ "Арлан" не получила распространения на внешнем рынке", - сообщили в оборонном ведомстве. 

 
По информации МО РК, в ходе ее эксплуатации проявились и другие недостатки: неустойчивость, повышенный расход топлива, несовершенная конструкция системы охлаждения, слабые маскировочные свойства, проблемы с рулевой тягой, которые выявились при преодолении траншей, оврагов и водных препятствий. Войсковые испытания другого образца военной продукции ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - БКМ 8х8 "Барыс" также показали ряд конструктивных недостатков по ходовой части, боевому модулю и в программном обеспечении. После замечаний экспертов Минобороны производитель должен был их устранить. 
 

Приобретение вооружения и военной техники для нужд обороны - один из государственных приоритетов. Поэтому вопрос оснащенности Вооруженных сил рассматривается, во-первых, коллегиально, во-вторых, исходя из нужд ведомства. Исполнителя определяет уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. С учетом геополитической обстановки в мире и регионе Министерство обороны развивает сотрудничество с более чем сорока странами. Список наших партнеров постоянно расширяется", - сообщили в Минобороны.

 
Оборонное ведомство на постоянной основе проводит сравнительный анализ технических характеристик и огневых возможностей вооружения и военной техники. Опираясь на эти данные, специалисты формируют заявки на приобретение приемлемых для наших условий образцов ВВТ, необходимых для обеспечения обороноспособности государства.
 

Завершился официальный визит президента Казахстана в Кыргызстан

21.07.2022, 19:21 12601
ЧОЛПАН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео церемонии проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту "Иссык-Куль", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Чолпон-Ате 20-21 июля состоялась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 
 
По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии. 
 
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания. 
 
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала. 
 
 

Президент РК открыл бюст Мухтара Ауэзова в его доме-музее в Кыргызстане

21.07.2022, 17:24 15266
Фото: telegram/БОРТ №1
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Чолпон-Ату (Кыргызстан) посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В доме-музее президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей", - сообщает телеграм-канал "Борт №1". 

 
Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. 
 
В этом доме выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его. 
 
В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова. 
 
В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги. 
 
Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны. 
 
Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12000 книг. 
 
В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.
 

Необходимость ликвидации "Зерде" объяснили в МЦРИАП

21.07.2022, 16:35 16231
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера. 
 
Сообщается, что холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин. 
 

Сегодня холдинг "Зерде" не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО "НИТ", который, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства. Это подтверждается аудиторскими отчетами. Убыточная деятельность самого холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО "НИТ", непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что увеличение выручки холдинга "Зерде" по итогам 2021 года стало возможным благодаря заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации электронного правительства. Это позволило холдингу "Зерде" получить положительную валовую прибыль, но по итогам года деятельность оказалась вновь убыточной. На имеющиеся проблемы особое внимание было обращено Счетным комитетом по итогам последней проверки. 
 
Кроме того, за период с 2016 по 2021 год накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге. 
 

На текущий момент в структуре холдинга "Зерде" находятся три дочерние организации: технопарк Astana Hub, акционерные общества "НИТ" и Qazinnovations. При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с цифровым министерством либо государственными органами", - сообщили в министерстве. 

 
Отмечается, что такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. 
 

Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ-отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации. При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал холдинга "Зерде", - пояснили в МЦРИАП. 

 
В этом контексте необходимо рассматривать и вопрос передачи функций "сервисного интегратора" в РГП "Центр поддержки цифрового правительства", основными задачами которого является методическое и организационное сопровождение процессов цифровой трансформации государственного управления и осуществления мониторинга за реализацией всех национальных проектов и программных документов.
 
РГП "Центр поддержки цифрового правительства" был создан по прямому поручению главы государства в качестве ведущего аналитического центра для государственных органов. Поэтому правительством было принято решений о передаче функций "сервисного интегратора" из "Зерде" в РГП "Центр поддержки цифрового правительства", в структуре которого функционирует центр цифровой трансформации. При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники холдинга "Зерде", перешедшие на работу РГП "Центр поддержки цифрового правительства", получат в полном объеме.
 

Сегодня основным приоритетом является реформирование управления государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала. Это общая задача министерства, холдинга "Зерде" и дочерних организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Подчеркивается, что министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией. Весь процесс будет проходить открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей дальнейшей трудовой деятельности. 
 
Ранее сообщалось, что холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать.
 

По итогам встречи глав государств Центральной Азии подписан ряд документов

21.07.2022, 15:36 17981
По итогам встречи глав государств Центральной Азии подписан ряд документов
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая прошла в Кыргызстане. По итогам встречи был подписан ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.
 
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
 

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил глава государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.
 

Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует", - подчеркнул президент.

 
По его словам, Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.
 
Глава государства также полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
 

За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений.
 
Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.
 

Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме

21.07.2022, 15:11 18636
Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Правительство РК постановлением от 16 июля 2022 года утвердило Соглашение с правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было совершено в Мале 9 мая 2022 года "с целью облегчить въезд граждан своих государств на территории государств сторон".
 

Граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда", - говорится в соглашении.

 
Граждане, которые в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше 30 дней, должны получить соответствующую визу.
 
При этом соглашение не ограничивает право сторон отказать во въезде или разрешении на пребывание гражданам государства другой стороны в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения в соответствии с законодательством своего государства. 
 
Соглашение вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
 

Токаев: необходимо объединиться в противостоянии разжиганию межгосударственной и межэтнической розни

21.07.2022, 12:04 22956
Токаев: необходимо объединиться в противостоянии разжиганию межгосударственной и межэтнической розни
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объединения в противостоянии попыткам размежевать народы Центральной Азии и внести раскол в отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы", - сказал Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

 
Глава государства подчеркнул, что до сих пор в СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. 
 

Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт", - предложил президент.

 
Он отметил, что для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».
 
В ходе выступления Токаев также затронул вопрос расширения сотрудничества в сфере науки и образования. 
 

Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном", - сообщил президент.

 
Немаловажным вектором совместной работы глава государства также считает популяризацию исторического и культурного наследия народов Центральной Азии.
 

Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

Президент Казахстана предложил создать экспертную площадку для выработки подходов к делимитации границ в ЦА

21.07.2022, 11:50 17556
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать экспертную площадку для выработки подходов к делимитации границ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что процесс юридического оформления границ "весьма сложен и тернист".
 

Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии. Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений", - высказался президент.

 
В частности, предлагается создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ.
 
Токаев подчеркнул, что к этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты.
 

Координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел", - сказал он.

 
Президент в своей речи подчеркнул, что лидеры государств ЦА должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. 
 

Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий", - сказал он.

 

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