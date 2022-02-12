В ходе визита в Узбекистан Смаилов обсудил ситуацию в бассейне реки Сырдарьи

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

ТАШКЕНТ. 11 ФЕВРАЛЯ - В рамках рабочего визита в Узбекистан премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с мрезидентом РУ Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с Мирзиеевым Смаилов подчеркнул, что взаимодействие Казахстана с Узбекистаном является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ваш государственный визит в Казахстан в декабре прошлого года придал большой импульс развитию широкоформатного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Правительства двух стран плотно работают над практической реализацией достигнутых договоренностей между вами и президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание уделяется созданию прочной и устойчивой экономической платформы наших союзнических отношений", - сказал Смаилов.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов. В ближайшие годы планируется увеличить данный показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе. В Казахстане и Узбекистане действуют порядка 3 тысячи совместных предприятий.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере машиностроения, легкой промышленности и других отраслях перерабатывающего сектора. Реализуются 5 совместных проектов в автомобилестроении, производстве сельхозтехники и текстильной отрасли. Прорабатываются 7 проектов в строительной индустрии и машиностроении на сумму порядка 365 миллионов долларов.

Между странами введен механизм специальных представителей президентов по торгово-экономическому сотрудничеству. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух стран.

В ходе переговоров Смаилова с Ариповым обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарьи и обеспечению южных регионов РК поливной водой в вегетационный период.

По итогам визита подписана Дорожная карта по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" заключила с узбекским партнером рамочный контракт на закуп овощной продукции и картофеля из Узбекистана.

Представители деловых кругов двух стран подписали ряд коммерческих документов в сферах машиностроения, АПК и логистики на общую сумму 661 миллион долларов.

В рамках поездки в Ташкент премьер-министр РК ознакомился с работой производственной зоны "Технопарк" по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции.