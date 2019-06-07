В карагандинском посёлке Агадырь 11 многодетных семей стали новосёлами

Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - В посёлке Агадырь Карагандинской области 11 многодетных семей стали новосёлами, передает Kazakhstan Today.





Сразу 11 многодетных семей в посёлке Агадырь стали новосёлами. Теперь они будут жить в собственных домах - больших, благоустроенных, обставленных мебелью", - сообщили в пресс-службе акима региона.

В акимате отметили, что возле каждого дома есть земельный участок и хозпостройки. Это даст семьям возможность разбить огород и завести приусадебное хозяйство.

Одной из новоселов стала семья Фариды Комековой, воспитывающая семерых детей. Этого дня женщина ждала долгие годы. Прежде семья жила в двух съёмных комнатах. Теперь отпразднует новоселье в большом четырёхкомнатном доме с участком земли в 12 соток.

"Мы с мужем оба работаем, но собственное жильё для нас всё равно было неразрешимой проблемой. Сегодня у нас самый счастливый день!" - рассказала многодетная мама, обладательница подвески "Куміс алка" Фарида Комекова.

Ляззат Ахмаганбетова ждала своей очереди на получение жилья 13 лет. У неё пятеро детей. И теперь они тоже переедут в свой 4-комнатный дом.

"Я до последнего дня не верила, что это произойдёт!" - делится впечатлениями многодетная мама.

В пресс-службе отметили, что вручение ключей новосёлам стало настоящим праздником. На церемонию приехали аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и президент компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов. Благодаря этой компании сельчане смогли переехать в собственное жильё, так как эти дома "Астана Моторс" отремонтировала и благоустроила за свой счёт. А затем подарила их многодетным и нуждающимся в поддержке семьям.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что по поручению Елбасы в регионе сейчас уделяют особое внимание многодетным семьям. Главная проблема для них - отсутствие своего жилья. И решать эту проблему помогают предприниматели. В этом году 700 семей из числа очередников получат ключи от квартир. Треть из них станут новосёлами благодаря помощи бизнесменов.

С самого становления своей независимости государство поддерживало предпринимателей. Сегодня настал тот момент, когда бизнес встал на ноги и помогает государству решать социальные вопросы. На примерах таких великодушных людей должны учиться, и расти наши дети и внуки. Это и есть идея "Туган жер" - не забывать своё родное село, помогать землякам", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он поблагодарил компанию "Астана Моторс" за помощь многодетным семьям. А также за то, что талантливые выпускники местной школы могут учиться в лучших вузах страны. В этом помогает образовательный фонд, созданный Нурланом Смагуловым.

Агадырь - это моя малая родина. Здесь вырос и провёл детство мой отец. Это место много значит для меня и моих предков. Любой человек, добившийся успеха, должен возвращать долги своей родине. Я счастлив, что сегодня могу помочь своим сородичам. Наша компания активно занимается благотворительностью, помогает людям. Это наша концепция, наш стиль жизни и наша философия", - сказал Нурлан Смагулов.

Он пообещал, что его компания и дальше будет помогать жителям Агадыря.

По информации пресс-службы, это не первая социальная помощь от компании. В 2011 году "Астана Моторс" построила здесь детско-юношескую спортивную школу. В ней есть детский бассейн и борцовский зал, тут проходят чемпионаты по дзюдо, самбо, казакша курес, футболу. Воспитанники школы выезжают на международные соревнования и занимают призовые места.

Стоит отметить, что в этом году в Агадыре восстановили и сдали в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом. Среди новосёлов были и многодетные семьи, которые числились в списке очередников на получение жилья. Всего же в Шетском районе проживает 41 многодетная семья.

В этом году в посёлке построят 32-квартирный дом. В следующем сдадут ещё две многоэтажки.

По прогнозу, за счёт дополнительных мер поддержки число людей, получающих адресную социальную помощь, может вырасти в три раза.

В День единства народа Казахстана в Карагандинской области многодетным семьям также были вручены ключи от квартир

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