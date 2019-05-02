Караганда. 1 мая. Kazakhstan Today - В День единства народа Казахстана в Карагандинской области многодетные семьи получили ключи от квартир, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области День единства народа Казахстана отмечают не только праздничными гуляниями. Для многих многодетных семей этот день запомнится вдвойне. 1 мая они стали новосёлами", - сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, сегодня в области получили квартиры 27 семей. Например, в Караганде первыми жителями нового ЖК "Трилистник" стали 10 многодетных семей. Им ключи от квартир вручил аким области Ерлан Кошанов.

"От всей души поздравляю всех с Днём единства народа Казахстана ! Это один из самых добрых и светлых праздников. В такой день особенно чувствуется, что самое главное богатство страны - это наши люди, которые живут в мире и согласии. Благодаря Елбасы в нашей стране сформировалась уникальная модель межнационального согласия, особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания. И в этом наша сила", - сказал глава региона.

Он также объявил о вручении ключей многодетным семьям.

"Сегодня у нас ещё одна радость. Здесь сейчас с нами находятся многодетные семьи, которые станут первыми жителями 24-этажного комфортабельного жилого комплекса Нового центра Караганды", - отметил Ерлан Кошанов.

Аким области пожелал новосёлам, чтобы эти ключи стали "символом новой жизни, благополучия и счастья".

Также Ерлан Кошанов отметил, что в этот же день новые квартиры получают многодетные семьи по всей области. Вручения ключей состоялись в Темиртау, Балхаше, Сарани, Шахтинске, Приозёрске, Каражале, Абае, Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Нуринском районах.

Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что до конца мая более 130 многодетных семей обретут жильё. До конца года в регионе будут обеспечены жильём 560 многодетных семей.

Я очень рада. Ждала этого дня 19 лет и вот сегодня, в такой светлый праздник, из рук акима области получила ключи от заветной квартиры. У меня шестеро детей, до сегодняшнего дня снимали жильё, было трудно. Но теперь у нас все будет хорошо. Спасибо всем за такой подарок. Всех с праздником! Этот день теперь для нас станет символичным днем", - поделилась радостью многодетная мама Айгуль Абишева.

Карагандинка Лаура Хасенова от имени многодетных матерей поблагодарила Елбасы за заботу о людях, за мир и согласие в стране.

В городах и районах области сегодня широко отмечают День единства народа Казахстана. В парках и на площадях проходят праздничные гуляния с представлениями и концертами, конкурсами народной кухни.

Напомним, что в Карагандинской области оказывается всесторонняя помощь многодетным семьям. В частности, многодетные родители смогут получить жилищные сертификаты и приемлемые кредиты на покупку жилья.

Ранее также аким региона потребовал мобилизовать все силы для помощи многодетным и малообеспеченным семьям. В результате число людей, получающих адресную социальную помощь, может вырасти в три раза. Это произойдёт за счёт дополнительных мер поддержки, которые реализуются по поручению президента страны.

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