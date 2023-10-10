Первый репатриационный рейс из Израиля запланирован на 10 октября   

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 октября 2023 года авиакомпания "Эйр Астана" планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы - Тель-Авив - Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в городе Актау, - 10 октября 2023 года авиакомпания "Эйр Астана" планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы - Тель-Авив - Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в городе Актау, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.





Вылет из Алматы запланирован на 08.00, вылет из Тель-Авива в 12.50 по местному времени.





В настоящее время, по информации авиакомпании "Эйр Астана", со стороны аэропорта г. Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта", - говорится в информации.









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Тем временем посольство Казахстана совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" формирует списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан, рассказал на брифинге в Министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.





По его словам, МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.





На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Казахстан в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В высших учебных заведениях Израиля обучаются 5 студентов из Казахстана. также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля. Всего 112 человек", - рассказал Смадияров.





По его словам, создан специальный чат, в который вошли около 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих на территории Израиля.





В настоящее время формируются списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан. Сейчас в них вошли 118 человек.





Еще около 400 граждан РК могут находиться в Израиле и не состоять на консульском учете.





Также, по информации посольства Казахстана в Иордании, в Секторе Газа находится около 25-27 граждан Казахстана с казахстанскими паспортами. В основном это казахстанки, которые вышли замуж за граждан Палестины.





Смадияров рассказал, что сейчас эти семьи постоянно перемещаются по территории сектора Газа в поисках безопасного места. При этом он подчеркнул, что наземное движение в этой области затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством.





Дополнено 09.10.2023, 15.20





В пресс-службе авиакомпании Air Astana уточнили детали и правила перелета. К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 кг и один зарегистрированный багаж до 20кг.





Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле по телефонам: +972 (3) 741 78 05, +972 55 273 3813, +7 700 111 31 96", - сказано в сообщении.





Отмечается, что пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса.





Граждане Израиля, желающие вылететь на родину, могут воспользоваться завтрашним рейсом по маршруту Алматы-Тель-Авив. Вылет рейса запланирован на 10 октября на 08.00 по времени Алматы. Списки пассажиров формирует посольство Израиля в Казахстане по номерам: +77171703405, +77172703407, +77172703423", - сообщили в авиакомпании.





В пресс-службе также добавили, что случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.





Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.





В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.





По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.





Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.





Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.



