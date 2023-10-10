09.10.2023, 10:56 32566
Более 200 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля
Медицинская служба ZAKA сообщила об обнаружении 260 тел
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Тель-Авив. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, сообщает РИА Новости.
Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром", - сообщает телеканал i24.
Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле.
На кадрах, снятых израильским дроном и опубликованных в соцсетях, видна площадка фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. На ролике запечатлены десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил журналистам, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках.
Отмечается, что бои продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим, пишет РИА Новости.
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09.10.2023, 19:08 24991
Эксперт из США назвал цель атаки ХАМАС на Израиль
ХАМАС нанес удар, чтобы не допустить сближения Израиля и Саудовской Аравии
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Вашингтон. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Атаки "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии. Об этом заявил обозреватель Карлос Роа в своей статье для американского журнала National Interest (NI).
Недавнее потепление отношений между странами хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", - цитирует журналиста lenta.ru.
По словам обозревателя, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Роа заявил, что недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана. Кроме того, Саудовская Аравия рассчитывала получить доступ к израильским технологиям.
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет.
Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
09.10.2023, 15:56 28266
Армия Израиля восстановила контроль над всеми населенными пунктами страны
Фото: Кадр с видео
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Иерусалим. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, и перешли в наступление на сектор Газа, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
Мы контролируем населенные пункты", - цитирует Хагари ТАСС.
При этом он допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории.
Одновременно представитель армии сообщил, что после восстановления контроля над территорией страны израильские военные переходят к наступательной фазе операции против ХАМАС в секторе Газа.
Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе", - отметил он.
При этом Хагари подчеркнул, что речь идет о "крупнейшей террористической акции в истории Государства Израиль" и ответом на нее должно стать полное уничтожение ХАМАС.
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа, информирует Lenta.ru.
Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - заявил Галант после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет.
Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
08.10.2023, 20:27 43426
Израиль официально перешел в состояние войны
Фото: Israel Defense Forces
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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".
Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.
Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с палестинским ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС в свою очередь объявил против Израиля военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы". Стороны ведут массированные атаки.
По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тысячи; в секторе Газа - более 300 погибших и тоже около 2 тысяч пострадавших.
В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Тель-Авив объявил там эвакуацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.
Боевики ХАМАС захватили заложников из числа участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в израильском города Офакиме, недалеко от границы сектора Газа.
В секторе Газа, как сообщили в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за израильских обстрелов.
08.10.2023, 16:11 46261
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 43 км границы между странами
Фото: gov.kg
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Бишкек. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Топографические рабочие группы по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан согласовали 43,32 километра кыргызско-таджикской границы, сообщает кабинет министров Кыргызстана.
Топографические рабочие группы согласовали 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан", - проинформировали в правительстве Кыргызстана.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Ранее председатель ГКНБ Республики Таджикистан Саймумин Ятимов отмечал, что граница между Кыргызстаном и Таджикистаном перестает быть линией напряженности.
08.10.2023, 12:45 48961
Премьер-министр Израиля заявил о намерении уничтожить ХАМАС
Фото: gov.il
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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить радикальную палестинскую организацию ХАМАС, сообщают СМИ.
Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля", - цитирует телеобращение премьер-министра Израиля ТАСС.
Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение структуры ХАМАС в Газе, и призвал жителей анклава покинуть его территорию.
Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал глава израильского правительства.
Говоря об ответе Израиля на массированный обстрел территории страны со стороны сектора Газа, начатый радикалами ХАМАС в субботу утром, Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия готова действовать со всей мощью. При этом он призвал жителей Газы немедленно покинуть территорию палестинского анклава.
Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь", - заявил Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала сообщение в телеграм-канале, утверждающее о нанесении ударов по комплексу главы разведки ХАМАС.
Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС. В настоящее время Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
08.10.2023, 11:15 50301
500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане Дополнено
Фото: @realtribune
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Кабул. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя Афганского Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.
В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек", - цитирует представителя Красного Полумесяца РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде. Информации о жертвах и разрушениях на территории страны не поступало.
Дополнено: 08.10.2023, 15.00
По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек
В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, пишет агентство Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.
Напомним, меньше месяца назад в результате мощного землетрясения в Марокко погибли более 2 тысяч человек, пострадали 2059 человек.
07.10.2023, 16:24 61531
В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа
Служба скорой помощи Израиля констатировала гибель 22 человек
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Тель-Авив. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы, а некоторые из проникших из анклава террористов все еще находятся в стране, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", - цитирует Хагари РИА Новости.
По его словам, силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.
Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа.
По состоянию на 13.00 MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
01.10.2023, 20:55 116761
Виновники взрыва в Анкаре предварительно угнали авто и убили водителя
Фото: Скриншот с видео
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Анкара. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Боевики, устроившие попытку теракта в Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, сообщают местные СМИ.
Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - цитирует РИА Новости газету Sabah.
Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, обезвредив несколько подозрительных коробок.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
Ране сообщалось, что возле здания МВД в центре турецкой столицы прогремел взрыв. Один из террористов подорвал себя, другого -нейтрализовали.
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