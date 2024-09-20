В Казахстан вернули активы на 262 млрд тенге

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о возврате в РК активов на 262 млрд тенге в 2024 году, - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о возврате в РК активов на 262 млрд тенге в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды.





В текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа - на 205 млн долларов. В компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге. Одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, продолжается исполнение обнародованного в послании поручения главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий.





Как доложил Берик Асылов, за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза, восстановлены права 11 тысяч пайщиков.





Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.





Также главе государства была представлена информация о состоянии борьбы с наркопреступностью. С начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.





Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира "закон и порядок", обозначенного в концепции "Справедливый Казахстан", акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния", - добавили в пресс-службе.



