16.07.2024, 11:51 62226
В Казахстане 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц направили в суды
С января 2023 года расследование дел о пытках возложено на органы прокуратуры
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в суды направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Количество заявлений о пытках в прошлом году сократилось в два раза (с 791 до 417), а в текущем году на треть (за 6 месяцев с 221 до 139).
Кроме того, по данным ведомства, улучшилась направляемость таких дел в суд. В 2023 году в суд направлено в два раза больше дел о пытках (22 против 10), по которым осуждено в четыре раза больше лиц (40 против 12).
В этом году в суд направлено 12 дел (8) в отношении 33 должностных лиц. К различным срокам наказания осуждены шесть лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Принят ряд мер для устранения причин и условий совершения пыток.
Реальный эффект дала внедренная система сплошного видеонаблюдения, к которой подключены прокуроры с целью отслеживания ситуации онлайн. Устранены слепые зоны, принимаются меры по оснащению сотрудников правоохранительных органов видеожетонами для фиксации процесса задержания и доставления", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что анализ дел данной категории показал, что основной причиной прекращения является запоздалое обращение граждан с соответствующими заявлениями, то есть спустя 2-6 месяцев или больше, когда утрачивается возможность для сбора доказательств (истекают сроки хранения видеозаписей, очевидцев установить не удается).
Для своевременного выявления пыток 30 декабря 2023 года в нормативные акты внесены изменения, которые обязывают прокуроров допрашивать всех задержанных на предмет применения к ним недозволенных методов, а судмедэкспертов информировать дежурных прокуроров о пытках, когда об этом заявляют проходящие экспертизу лица.
Во всех учреждениях органов уголовного преследования размещены контактные телефоны дежурных прокуроров, по которым граждане могут своевременно обратиться с заявлениями о пытках и недозволенных методах расследования.
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17.07.2024, 16:35 5436
Скрытно фиксировать нарушения ПДД могут разрешить полицейским Казахстана
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Скрытно фиксировать нарушения правил дорожного движения могут разрешить сотрудникам полиции в Казахстане, сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Проведено очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам дорожной безопасности (...) В ходе заседания рассмотрен опыт Атырауской области, где успешно апробировали патрулирование загородных трасс на служебных автомашинах полиции без опознавательных знаков, оборудованных современными системами фотовидеофиксации нарушений", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что информация о таких правонарушениях автоматически направляется в процессинговый центр ЕРАП КПСиСУ ГП, а сам правонарушитель получает уведомление о штрафе.
МВД рекомендовано аналогичную практику апробировать во всех регионах страны, а также совместно с КПСиСУ ГП изучить техническое решение о возможности применения дронов для составления схем ДТП и профилактики нарушений на дорогах, предложенное IT- компанией", - добавили в комитете.
Напомним, в Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах.
17.07.2024, 15:53 6796
Кишечная палочка и просроченные медпрепараты: многочисленные нарушения выявили в детсадах Жетысуской области
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В детских садах Жетысуской области прокуроры выявили многочисленные нарушения, которые негативно влияли на обеспечение безопасной среды для малышей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы тревожной кнопки вызова. В 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали", - проинформировали в пресс-службе.
Также в 7 детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали.
9 детских садах Коксуского, Сарканского районов и города Текели осуществляли свою деятельность на основании просроченных санитарных заключений. А в отдельных случаях хранились просроченные медицинские препараты. В 8 детских садах Аксуского района были обнаружены кишечные палочки. Вопреки требованиям трудового законодательства в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления", - заявили в прокуратуре.
Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 млн тенге в детских садах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.
По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора об устранении нарушений, 40 лиц привлечены к административной ответственности, 7 лиц - к дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области.
17.07.2024, 15:20 8551
В Минтранспорта назвали самую проблемную дорогу Казахстана
Фото: gov.kz
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Актобе. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан назвали дорогу Актобе - Хромтау - Карабутак одной из самых проблемных в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Дорога является одной из самых неудовлетворительных в нашей стране. На одном участке уже приступили к реконструкции. Это 30-километровый отрезок между Актобе и Хромтау. Здесь работает компания Sine Midas Stroy. В целом, пока не развернем работы по реконструкции на всем протяжении дороги, текущим ремонтом охватим самые разрушенные 66 километров, из них на 36 километрах работы уже завершили", - заявил в ходе визита в Актюбинскую область министр транспорта Марат Карабаев.
Как подчеркнули в ведомстве, реконструкция участка начнется в следующем году.
До начала полной реконструкции здесь дорожники проводят текущий ремонт", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что в Алматы жители часто жалуются на состояние дорог в мегаполисе. В частности, этой весной читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
17.07.2024, 13:24 13221
Правила дактилоскопической регистрации изменили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект изменений в приказ "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".
В правилах говорится, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:
- граждан Республики Казахстан, обратившихся для получения удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;
- детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК;
- иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста, обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;
Либо при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Целями дактилоскопической регистрации являются установление и (или) подтверждение личности на основе дактилоскопической информации. Установление личности осуществляется при проведении идентификации по базе данных дактилоскопической информации, подтверждение личности - путем верификации по дактилоскопической информации конкретного лица", - говорится в документе.
В правилах уточняется, что сбор дактилоскопической информации у детей от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Подробнее о дактилоскопии и геномной регистрации читайте в проекте правил.
Ранее в правила уже вносили изменения. Тогда в них разрешили брать отпечатки пальцев у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях РК.
17.07.2024, 12:18 17301
Организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые составы преступлений, связанных с торговлей людьми, криминализировали в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
В МВД напомнили, что в начале июля президент подписал закон "О противодействии торговле людьми", который вступит в силу 5 сентября 2024 года.
В его рамках в Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, и внедряется новое понятие "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством интернета.
Также вводится уголовная ответственность за:
- вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;
- пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;
- организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.
Помимо этого, законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - пояснили в ведомстве.
Также из нового закона исключено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми.
В УПК также внесли право потерпевшего на получение специальных социальных услуг, а в КоАП ввели ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В прошлом году сообщалось, что количество правонарушений в сфере торговли людьми в Казахстане выросло почти вдвое. За первое полугодие 2023 года было зафиксировано 17 случаев торговли несовершеннолетними. К примеру, в сентябре прошлого года полицейские Жетысуской области задержали женщину, которая продала своих детей за 2 миллиона тенге.
17.07.2024, 12:01 18506
Базы данных 9 госорганов проверят на соответствие стандартам качества - Шаймарданов
Глава АСПиР также проинформировал президента о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов рассказал главе государства о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также озвучил предложения по дальнейшей реализации структурных реформ, сообщает Акорда.
Шаймарданов доложил Касым-Жомарту Токаеву об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными.
По его словам, Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников.
До конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных", - заверил глава агентства.
Он также проинформировал президента о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.
Реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.
По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил Шаймарданову продолжить дальнейшую работу в этом направлении.
16.07.2024, 20:55 50991
В МВД разработали правила регистрации населения
Документ доступен для публичного обсуждения до 22 июля
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало правила регистрации населения. Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения до 22 июля.
Этим проектом компетенция МВД дополняется функцией по разработке правил регистрации населения.
Регистрация казахстанцев по месту жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность.
Место регистрации является юридическим адресом. Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Регистрация по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания казахстанцев осуществляются с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством ЭЦП.
Регистрации, постановке на учет по месту временного пребывания подлежат:
- граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.
При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства гражданина регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.
При регистрации казахстанцев по новому месту жительства, постановке на учет по месту временного пребывания снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.
Формы сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, бланков, необходимых для регистрации по месту жительства и снятия с регистрации, устанавливаются и выдаются уполномоченным органом.
Постановка на учет по месту временного пребывания является временной регистрацией. Регистрация по месту жительства является постоянной регистрацией.
Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.
16.07.2024, 18:46 56041
В МЦРИАП рассказали, какие персональные данные будут размещать на госинформресурсах
Документ доступен для публичного обсуждения до 30 июля
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МЦРИАП разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа "Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов". Документ доступен для публичного обсуждения до 30 июля.
В перечень таких данных вошли:
- фамилия, имя, отчество;
- транскрипция фамилии и имени;
- дата и место рождения;
- национальность;
- пол;
- семейное положение;
- гражданство (прежнее гражданство);
- дата приобретения гражданства РК;
- дата утраты гражданства РК.
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- портретное изображение (оцифрованная фотография);
- подпись;
- юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса.
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