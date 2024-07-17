В Казахстане 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц направили в суды

С января 2023 года расследование дел о пытках возложено на органы прокуратуры

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в суды направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, - В этом году в суды направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





Количество заявлений о пытках в прошлом году сократилось в два раза (с 791 до 417), а в текущем году на треть (за 6 месяцев с 221 до 139).





Кроме того, по данным ведомства, улучшилась направляемость таких дел в суд. В 2023 году в суд направлено в два раза больше дел о пытках (22 против 10), по которым осуждено в четыре раза больше лиц (40 против 12).





В этом году в суд направлено 12 дел (8) в отношении 33 должностных лиц. К различным срокам наказания осуждены шесть лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Принят ряд мер для устранения причин и условий совершения пыток.





Реальный эффект дала внедренная система сплошного видеонаблюдения, к которой подключены прокуроры с целью отслеживания ситуации онлайн. Устранены слепые зоны, принимаются меры по оснащению сотрудников правоохранительных органов видеожетонами для фиксации процесса задержания и доставления", - отметили в ведомстве.





Сообщается, что анализ дел данной категории показал, что основной причиной прекращения является запоздалое обращение граждан с соответствующими заявлениями, то есть спустя 2-6 месяцев или больше, когда утрачивается возможность для сбора доказательств (истекают сроки хранения видеозаписей, очевидцев установить не удается).





Для своевременного выявления пыток 30 декабря 2023 года в нормативные акты внесены изменения, которые обязывают прокуроров допрашивать всех задержанных на предмет применения к ним недозволенных методов, а судмедэкспертов информировать дежурных прокуроров о пытках, когда об этом заявляют проходящие экспертизу лица.





Во всех учреждениях органов уголовного преследования размещены контактные телефоны дежурных прокуроров, по которым граждане могут своевременно обратиться с заявлениями о пытках и недозволенных методах расследования.