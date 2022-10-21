В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге - Смаилов

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывается вопрос введения лицензирования деятельности торговых рынков, которое исключает необходимость дополнительного ужесточения механизмов государственного контроля и надзора, сообщил в ответе на запрос сенатора Андрея Лукина премьер-министр Алихан Смаилов.
Установление единого разрешительного документа для торговых рынков позволит уполномоченным органам выявлять нарушения установленных требований", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, ведется работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях в части введения ответственности администрации и владельцев торговых объектов за функционирование объекта с нарушением требований законодательства в области торговой деятельности.
Также будет разработана единая информационная платформа, которая позволит контролировать рынки без обязательного посещения.
Также на сегодня в целях обеспечения принятия своевременных мер Министерством финансов на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность в качестве торговых рынков. Так, по 35 из них установлено занижение дохода на 140 млрд тенге и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщил Смаилов.
Он подчеркнул, что вопрос совершенствования сферы регулирования торговой деятельности находится на постоянном контроле правительства.