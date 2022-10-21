Система Orphus

В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге - Смаилов

20.10.2022, 18:14 16041
В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге - Смаилов
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывается вопрос введения лицензирования деятельности торговых рынков, которое исключает необходимость дополнительного ужесточения механизмов государственного контроля и надзора, сообщил в ответе на запрос сенатора Андрея Лукина премьер-министр Алихан Смаилов.
 

Установление единого разрешительного документа для торговых рынков позволит уполномоченным органам выявлять нарушения установленных требований", - подчеркнул глава правительства.

 
Также, по его словам, ведется работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях в части введения ответственности администрации и владельцев торговых объектов за функционирование объекта с нарушением требований законодательства в области торговой деятельности.
 
Также будет разработана единая информационная платформа, которая позволит контролировать рынки без обязательного посещения.
 

Также на сегодня в целях обеспечения принятия своевременных мер Министерством финансов на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность в качестве торговых рынков. Так, по 35 из них установлено занижение дохода на 140 млрд тенге и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщил Смаилов.

 
Он подчеркнул, что вопрос совершенствования сферы регулирования торговой деятельности находится на постоянном контроле правительства.
 

новости по теме

Долги по зарплате в Казахстане составляют более 1,2 миллиарда тенге

21.10.2022, 13:19 1076
Долги по зарплате в Казахстане составляют более 1,2 миллиарда тенге
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по заработной плате в Казахстане на 14 октября составила 1,24 млрд тенге, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.
 

Особую озабоченность вызывают вопросы задолженности по заработной плате. По состоянию на 14 октября на 60 предприятиях республики имеется задолженность по зарплате на сумму 1,24 млрд тенге перед 1 821 работником. Наибольшая задолженность перед работниками наблюдается в областях Абай - 218,7 млн тенге, Жетісу - 22,9 млн тенге и Астане - 19,3 млн тенге", - отметил Оспанкулов.

 
По его словам, с начала года при содействии местных органов инспекции труда выплачено около 4,1 млрд тенге задолженности по заработной плате, тем самым защищены права 16,4 тыс. работников.
 
Он отметил, что в целях повышения результативности погашения задолженности по зарплате по инициативе МТСЗН внесены изменения в законодательство, в результате чего предписание о выплате работодателем зарплаты приобрело обязательную силу исполнительного документа. Таким образом, в настоящее время, после истечения срока исполнения предписания оно передается частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. В текущем году передано 47 материалов.
 
Председатель КТСЗ также добавил, что местными исполнительными органами проводится работа с работодателями по повышению заработных плат работников. В результате с начала года 1,9 тыс. работодателей подняли заработную плату более 1,2 млн работникам от 5 до 50%.
 
Главный госинспектор труда подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.
 

Обсуждены состояние и перспективы развития военного сотрудничества Казахстана и Японии

20.10.2022, 19:52 14546
Фото: МО РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В формате видео-конференц-связи прошли переговоры между главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майором Талгатом Койбаковым и начальником штаба Сухопутных войск Сил самообороны Японии генералом Йошидой Иошихиди, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Стороны поздравили друг друга с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества.
 
Генерал-майор Талгат Койбаков и генерал Йошида Иошихиди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по линии военного образования и науки. В ходе переговоров были также обсуждены аспекты взаимодействия в сфере подготовки миротворцев, военно-полевой медицины и РХБ-защиты.
 

Казахстан договорился с Кипром о выдаче преступников

20.10.2022, 18:48 15091
Казахстан договорился с Кипром о выдаче преступников
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Никосия. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в Никосии состоялась церемония подписания договоров между Казахстаном и Кипром о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
 
Договоры подписаны генеральным прокурором Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.
 
Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.
 
Договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать деньги и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.
 

Президент Казахстана посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

20.10.2022, 14:50 20921
Президент Казахстана посетил швейную фабрику в Талдыкоргане
Фото: akorda.kz
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу", которая открылась в июне в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

 
По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.
 
Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

 

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области", - добавили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Жетысу.
 

Парламент одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

20.10.2022, 12:24 23766
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.
Документ разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.
 
Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества, было отмечено в ходе рассмотрения документа.

Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов", - рассказал ранее министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.


 

Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

20.10.2022, 12:01 25321
Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото: Primeminister.kz
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Мурзабаев Ержан назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
 
Мурзабаев Ержан родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области.
 
Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.
 
Трудовую деятельность начал в структуре Министерства обороны Республики Казахстан.
 
В 1995-1996 годы работал инспектором-ревизором финансовой инспекции бджетно-финансового управления Министерства обороны.
 
С 1999 по 2000 годы - заместитель начальника ревизионно-контрольного управления - начальник финансового отдела, начальник ревизионно-контрольного управления департамента экономики и финансов Министерства обороны РК.
 
В 2000-2002 годы - начальник главной финансовой инспекции Министерства обороны РК.
 
С 2002 по 2006 годы - начальник контрольно-ревизионной службы, заместитель начальника департамента военно-технического и финансового обеспечения - начальник финансово-экономического управления Республиканской гвардии РК.
 
С 2007 по 2009 од - директор департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор - директор регионального филиала по городу Алматы АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
 
В 2009-2010 годы - директор департамента финансов и бухгалтерского учета АО "Фонд недвижимости "Самұрық-Қазына".
 
В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности.
 

Принять меры для искоренения коррупции при строительстве дорог поручил президент

20.10.2022, 11:51 25836
Принять меры для искоренения коррупции при строительстве дорог поручил президент
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент назвал ужасающим показатель смертности людей в дорожных авариях на республиканских трассах.
 

Прежде всего важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель", - сказал Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области.

 
Он подчеркнул, что каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию.
 

Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог", - заявил он.

 
Президент поднял вопрос ремонта республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы.
 

Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования", - поручил Токаев.


Напомним, более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей.
 

Токаев: Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона

20.10.2022, 11:10 25831
Токаев: Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона
Фото: t.me/bort_01
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Жетысуской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал важность жесткого противостояния любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма в стране.
 

Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона. В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность - главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать", - высказался президент.

 
Он подчеркнул, что каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия.
 

В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил глава государства.

 

Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества", - добавил Токаев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов