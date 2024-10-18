В Казахстане 7 бесхозных гидротехнических сооружений вернули государству

Еще 3 бесхозных ГТС находятся в процессе передачи

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане перешли в государственную собственность 7 бесхозных гидротехнических сооружений, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.





Из них 4 находятся в Карагандинской области, 2 - в Алматинской и 1 - в Павлодарской области.





В настоящее время по республике насчитываются 3 бесхозных гидротехнических сооружения, которые находятся в процессе передачи.





Кроме того, для выполнения поручения главы государства были созданы специальные организации, отвечающие за безопасность и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Эти организации будут принимать на баланс малые гидротехнические сооружения, такие как пруды и дамбы, что позволит усилить контроль за их техническим состоянием", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.





Ранее Минводы сообщало о том, что в Жамбылской области в госсобственность вернули 31 ирригационный канал и одну плотину.



