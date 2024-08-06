Государству возвращены 32 водных объекта с начала года

Все эти объекты расположены в Жамбылской области

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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала этого года 32 гидротехнических сооружения возвращены из коммунальной собственности в республиканскую, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.





По данным ведомства, речь идет о 31 ирригационном канале и одной плотине. Все эти объекты расположены в Жамбылской области.





В настоящий момент ведется активная работа по возвращению в республиканскую собственность объектов в других регионах Казахстана.





По поручению президента разработан комплексный план по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов до 2030 года. Планом предусмотрено строительство 44 водохранилищ, реконструкция 76 гидротехнических сооружений, более 5321 км ирригационных систем, а также бурение 3230 скважин вертикального дренажа. На сегодня разработана проектно-сметная документация по 114 проектам", - напомнил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.



