Крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании

При этом если экспорт увеличился сразу на 26%, то импорт - напротив, сократился на 3%

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам января-апреля текущего года вырос на 10,3%, до $9 млрд. Об этом сообщает - Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам января-апреля текущего года вырос на 10,3%, до $9 млрд. Об этом сообщает finprom.kz





Большую часть товарооборота составил экспорт: $4,6 млрд, плюс 26,3% за год. В то же время импорт составил $4,4 млрд, минус 2,5%.





Доля Поднебесной в общей структуре товарооборота РК составила 20,8%, в импорте - 25%, в экспорте - 18%.





Ключевая статья экспорта Казахстана в Китай - сырая нефть и нефтепродукты: $1 млрд, на 9,6% больше, чем годом ранее. Также среди основных экспортных категорий - медь и медные сплавы, ферросплавы, продукты неорганической химии, железные руды и концентраты.





Самый популярный импортный продукт - телефоны: $343,2, в 4,6% больше, чем годом ранее. Также в перечень товаров, которые Казахстан преимущественно закупал из КНР, входила трикотажная одежда, легковые автомобили, вычислительные машины, а кроме того - бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и прочая подобная техника.





Что касается китайского предпринимательства в РК, на 1 июня текущего года в нашей республике работало 2,7 тыс. компании с китайским участием, что на 35,1% больше, чем годом ранее.





Чаще всего китайские компании работали в сферах торговли и авторемонта, строительства, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также транспорта и складирования.





А меньше всего таких предприятий числилось в водоснабжении, сфере искусства и досуга, а также образовании.





По итогам 2023 года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая составляли $14,3 млрд, плюс 8,5% за год.





Годом ранее обязательства перед китайскими инвесторами составляли $13,2 млрд, плюс 4% за год.





Основная сфера вложения средств для китайских инвесторов в РК - финансовая и страховая деятельность: $1,8 млрд. Среди популярных отраслей также были горнодобывающая промышленность ($1,3 млрд), торговля и авторемонт ($1,1 млрд), профессиональная, научная и техническая деятельность ($450,8 млн) и государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение ($167,1 млн).





По итогам первого квартала текущего года в РК прибыло 750 человек из Китая против всего 98 человек годом ранее. Годовой рост численности мигрантов составил заметные 7,7 раза.





Самые популярные регионы прибытия - Алматы (216 человек), Алматинская (160 человек) и Акмолинская (157 человек) области. Далее идут Астана (104 человека) и Жетысуская область (66 человек). На эту пятерку регионов пришлось 93,7% всех прибывших мигрантов из Китая.





Что касается выбытия, за январь-март 2024 года в Китай переехали всего три человека против двух годом ранее. 1 человек выбыл из Алматинской области и 2 человека - из Алматы.