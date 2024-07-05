04.07.2024, 08:42 17381
Крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании
Фото: Минводных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов РК.
Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии, и в частности в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС "Бахтиари" - одной из крупнейших в мире плотин. Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.
Нуржан Нуржигитов в свою очередь отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана - Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.
Паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования. Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
новости по теме
04.07.2024, 16:16 9831
Токаев: Внешняя торговля стран ШОС превышает $8 трлн
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешняя торговля стран Шанхайской организации сотрудничества превышает 8 трлн долларов, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс".
По словам Токаева страны - участницы ШОС демонстрируют высокие темпы роста - от 4 до 9 процентов. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%.
Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли", - отметил президент РК.
В этой связи, подчеркнул Токаев, новый по историческому значению экономический подъем Азии, происходящий во многом за счет государств ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики.
Казахстан приветствует намерение Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами организации до трех триллионов долларов.
В своем выступлении глава Казахстана также отметил важность выстраивания более гибкой стратегии торгово-экономического взаимодействия на фоне санационных конфликтов.
Санационные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала", - добавил Токаев.
Ранее президент РК обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки".
04.07.2024, 09:39 16531
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 10%
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам января-апреля текущего года вырос на 10,3%, до $9 млрд. Об этом сообщает finprom.kz.
Большую часть товарооборота составил экспорт: $4,6 млрд, плюс 26,3% за год. В то же время импорт составил $4,4 млрд, минус 2,5%.
Доля Поднебесной в общей структуре товарооборота РК составила 20,8%, в импорте - 25%, в экспорте - 18%.
Ключевая статья экспорта Казахстана в Китай - сырая нефть и нефтепродукты: $1 млрд, на 9,6% больше, чем годом ранее. Также среди основных экспортных категорий - медь и медные сплавы, ферросплавы, продукты неорганической химии, железные руды и концентраты.
Самый популярный импортный продукт - телефоны: $343,2, в 4,6% больше, чем годом ранее. Также в перечень товаров, которые Казахстан преимущественно закупал из КНР, входила трикотажная одежда, легковые автомобили, вычислительные машины, а кроме того - бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и прочая подобная техника.
Что касается китайского предпринимательства в РК, на 1 июня текущего года в нашей республике работало 2,7 тыс. компании с китайским участием, что на 35,1% больше, чем годом ранее.
Чаще всего китайские компании работали в сферах торговли и авторемонта, строительства, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также транспорта и складирования.
А меньше всего таких предприятий числилось в водоснабжении, сфере искусства и досуга, а также образовании.
По итогам 2023 года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая составляли $14,3 млрд, плюс 8,5% за год.
Годом ранее обязательства перед китайскими инвесторами составляли $13,2 млрд, плюс 4% за год.
Основная сфера вложения средств для китайских инвесторов в РК - финансовая и страховая деятельность: $1,8 млрд. Среди популярных отраслей также были горнодобывающая промышленность ($1,3 млрд), торговля и авторемонт ($1,1 млрд), профессиональная, научная и техническая деятельность ($450,8 млн) и государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение ($167,1 млн).
По итогам первого квартала текущего года в РК прибыло 750 человек из Китая против всего 98 человек годом ранее. Годовой рост численности мигрантов составил заметные 7,7 раза.
Самые популярные регионы прибытия - Алматы (216 человек), Алматинская (160 человек) и Акмолинская (157 человек) области. Далее идут Астана (104 человека) и Жетысуская область (66 человек). На эту пятерку регионов пришлось 93,7% всех прибывших мигрантов из Китая.
Что касается выбытия, за январь-март 2024 года в Китай переехали всего три человека против двух годом ранее. 1 человек выбыл из Алматинской области и 2 человека - из Алматы.
03.07.2024, 10:19 43221
Современные системы полива и капельного орошения предоставит Казахстану Иран
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.
На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии. Кто-то уже работает в Казахстане. Например, в Жамбылской и Туркестанской областях идет реконструкция ирригационных сетей. Поэтому хочу пригласить бизнесменов из Ирана в нашу страну для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
02.07.2024, 21:16 61991
БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" подписало соглашения с ведущими китайскими финансовыми институтами по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области АПК, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба банка.
Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита ШОС.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве с филиалом Китайского строительного банка в Астане (China Construction Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитных средств на сумму 500 млн долларов. Банк направит их на финансирование инвестиционных проектов.
Рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитов на сумму 250 млн долларов и 2 млрд китайских юаней, которые будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов. Один из них касается восстановления автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров. Проект будет реализован на всей территории Казахстана и позволит развить транспортно-логистический потенциал регионов. На эти цели БРК открыл кредитную линию АО "НК "КазАвтоЖол" в размере эквивалентном 450 млрд тенге.
Также между БРК, China Power International Holding и АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" было подписано соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем по проекту строительства ветрового парка общей мощностью 220 МВт в Акмолинской области. Помимо вышеуказанных участников, также планируется участие в синдикате Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство пяти ветроэлектростанций: ВЭС Борей (100 МВт), ВЭС Energo Trust (50 МВт), Софиевская ВЭС (39 МВт), Аркалыкская ВЭС (17 МВт) и ВЭС JasilJel Energy (14,95 МВт), которые позволят обеспечить регион экологически чистой электроэнергией и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Еще одним важным документом стал меморандум о сотрудничестве между БРК, компанией Shijixianghe Asia Pte. Ltd. и ТОО "Зерновой консорциум Казахстана", который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по глубокой комплексной переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год. Проект ориентирован на производство продукции высокого передела с возможностью экспорта на международные рынки.
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем, создают возможности для реализации стратегически важных проектов в нашей стране, которые направлены в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. Мы уверены, что наше сотрудничество с партнерами из Китая принесет значительные выгоды для обеих стран. Для нас важно, что инвестиции будут направлены в такие важные отрасли, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура и альтернативная энергетика", - отметил глава БРК Марат Елибаев.
02.07.2024, 17:52 66536
Дочерняя компания "КазТрансОйл" увеличила тарифы на подачу воды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания "КазТрансОйл" - ТОО "Магистральный Водовод" с 1 июля увеличила тарифы на подачу воды, сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, составит 30 тенге за кубометр, увеличившись на 66,3%", - проинформировали в компании.
Также с 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 100 тенге за кубометр, увеличившись на 53,9%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят дифференцированный тариф на питьевую воду.
02.07.2024, 17:30 66831
В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на совещании, за последнюю неделю цены в среднем снизились еще на 0,1%, в частности на 9 товаров: морковь, гречневую крупу, муку, молоко, мясо кур, рис, говядину, соль и сахар.
Снижение цен отмечается в 10 областях. Наиболее значительное - в Мангистауской и Павлодарской", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза.
02.07.2024, 17:05 68031
Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг $31,5 млрд
Взаимодействие с Китаем является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $31,5 млрд, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился на 30% и составил $31,5 млрд. Экспорт из Казахстана в Китай вырос на 10%, достигнув $14,7 млрд", - проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнул вице-министр торговли Казахстана Кайрат Торебаев в ходе торгово-экономической миссии в Урумчи, взаимодействие с Китаем, одним из крупнейших инвесторов и ведущих экономик мира, является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса.
Китайские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям, и были достигнуты предварительные договоренности по развитию дальнейших отношений и сотрудничества. По итогам торговой миссии были подписаны экспортные контракты на поставку масложировой продукции, кондитерских изделий и других пищевых продуктов на сумму $22,8 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
02.07.2024, 11:59 71376
Поправки в Налоговый кодекс: какие нововведения предусмотрены
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов разъяснил, какие нововведения предусмотрены в Налоговом кодексе Казахстана после внесения поправок.
Предложено открытие научных центров при исследовательских университетах и отнесение 100% затрат на выполнение опытно-конструкторских работ на налоговые вычеты. Таким образом, бизнес сможет внедрять исследования наших ученых в производство, открывать научные центры и новые рабочие места, что позволит ему платить еще больше налогов в бюджет", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, "предлагается снизить налогооблагаемую базу на 50% для частных компаний по расходам на опытно-конструкторские работы".
Когда предприниматели или научные организации либо университеты проводят научные исследования и выполняют опытно-конструкторские работы, 50% этих затрат будут уменьшать налогооблагаемую базу", - пояснил депутат.
Кроме того, поправками предусмотрено обеспечение эффективности и прозрачности налоговых преференций.
Действующее законодательство предусматривает некоторые льготы для компаний, финансирующих науку, однако они в настоящее время неэффективно реализуются. В данном законе предусмотрен специальный документ в виде уведомления Министерства науки, подтверждающий информацию о вложениях бизнеса в науку и созданные научные центры, а также отвечающий на вопрос, действительно ли эти средства были потрачены на науку, что позволит получать соответствующие льготы", - добавил Асхат Аймагамбетов.
Напомним, вчера Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.
Читаемое
04.07.2024, 11:01ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев 04.07.2024, 10:4525071Беларусь официально стала членом ШОС 04.07.2024, 12:4623376Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи - Токаев о председательстве страны в ШОС 04.07.2024, 12:46Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"22631Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки" 04.07.2024, 08:2022466Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии 28.06.2024, 10:21217581Полицейского насмерть сбили в Аягозе 28.06.2024, 19:00203206В Алматинской области пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским: возбуждено уголовное дело 28.06.2024, 20:20192836В Алматы жители Турксибского района остались без электричества 29.06.2024, 12:15187171В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 29.06.2024, 19:42184096Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев 10.06.2024, 09:13267926Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 27.06.2024, 11:23263821В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 27.06.2024, 13:00260696В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 22.06.2024, 18:44260601По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 27.06.2024, 10:29259006Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?