В Казахстане более 3 тыс. сел подключат к высокоскоростному интернету

Фото: МЦРИАП

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Казахтелеком" заключили инвестиционное соглашение о подключении к интернету более 3000 сельских населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЦРИАП.





Благодаря достигнутым договоренностям реализация проекта по строительству волоконно-оптических линий связи завершится на год раньше запланированного - до конца 2026 года. Подключение в отдаленных районах будет обеспечено спутниковыми каналами связи до конца 2027 года.





Таким образом, проект позволит обеспечить к концу 2027 года 99% сел страны высокоскоростным интернетом. Уже скоро доступ к Сети получат школы, больницы, административные здания, бюджетные организации, а также общественные точки доступа и более 40 пунктов пропуска на государственных границах. Подключение сельских населенных пунктов будет осуществляться как по волоконно-оптическим (88%), так и по спутниковым каналам (12%).





Общий объем инвестиций в проект составит более 239 млрд тенге - внебюджетные средства. Это стало возможным благодаря использованию крупнейшей телекоммуникационной инфраструктуры АО "Казахтелеком".





Также будет усилена инфраструктура для базовых станций сотовой связи в сельской местности. Прокладка волоконно-оптических линий до этих объектов позволит существенно повысить качество мобильного интернета и связи.