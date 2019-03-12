В Казахстане действует горячая линия для инвесторов

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане действует Единый национальный инвестиционный интерактивный интернет-ресурс и горячая линия для инвесторов, передает Kazakhstan Today.

Единый национальный инвестиционный интерактивный интернет-ресурс invest.gov.kz действует на государственном, английском и русском языках. Разработан новый дизайн, размещена вся необходимая для инвесторов информация, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Теперь инвесторы могут направлять прямые запросы через данный портал. По аналогии с invest.gov.kz и под единым брендом разработаны и функционируют дополнительно 17 региональных инвестиционных сайтов", - отметили в ведомстве.

Также, по информации МИДа, дополнительным сервисом является действующая горячая линия для инвесторов, для международных звонков действует номер +77172620620. Также действует короткий номер 1414 - бесплатный на территории Казахстана.

В пресс-службе отметили, что Сall-центр, оказывающий сервисную поддержку инвесторам, в случае экстренных ситуаций работает в режиме 24/7.

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