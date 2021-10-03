Для хранения боеприпасов в РК построят два крупных объекта и 80 хранилищ

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов мажилиса, касающийся строительства современных складов для боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 сентября текущего года на заседании Высшего совета по реформам главой государства одобрен ряд национальных проектов, в том числе национальный проект "Безопасная страна", в рамках которого планируется строительство новых двух крупных объектов и 80 хранилищ, а также ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности на складах боеприпасов и ускорению строительства новых объектов", - говорится в ответе премьер-министра на запрос.

Глава правительства также обозначил сроки завершения строительства согласно Нацпроекту: 2023 год - 1 объект хранения в городе Жеме и 25 хранилищ на 15 многофункциональных складах; 2024 год - объект хранения в поселке Орта Дересин; 2025 год - 55 хранилищ на 6 многопрофильных складах.

Строительство объекта в городе Жеме (Актюбинская область) будет осуществляться Министерством обороны за счет средств республиканского бюджета. На сегодняшний день по данному объекту имеется положительное экономическое заключение Министерства национальной экономики на инвестиционное предложение и государственный акт на землю в 125 гектаров. Общая стоимость строительства объекта без учета подъездных путей (автомобильных и железнодорожных) ориентировочно составляет 19 млрд тенге", - пояснил глава правительства.

Кроме того, в рамках предстоящей корректировки бюджета Министерства обороны 2021 года будут перераспределены средства в сумме 200 млн тенге на разработку ПСД. Проектом закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 год" предусматривается выделение 2,034 млрд тенге для начала строительства данного объекта, с дальнейшим финансированием в рамках республиканского бюджета на соответствующие годы. Строительство автомобильной подъездной дороги планируется за счет местного бюджета.

Реализация проекта в поселке Орта Дересин (Карагандинская область) возложена на Министерство индустрии и инфраструктурного развития с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компенсация затрат на строительство данного объекта планируется за счет передачи неиспользуемого военного имущества для реализации частному инвестору.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития объявлен международный конкурс по поиску инвестора проектирования и строительства объекта, окончание которого планируется в октябре текущего года", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством обороны ведется работа по активизации процесса утилизации и уничтожения старых запасов боеприпасов.

Все эти меры в комплексе позволят не только рассредоточить боеприпасы по региональному принципу и разгрузить существующие склады, а в ряде случаев снять необходимость отчуждения земли либо уточнить границы запретных зон (районов). В целом вопросы безопасного хранения боеприпасов еженедельно рассматриваются на совещаниях правительственной комиссии и находятся на контроле руководства правительства", - подчеркнул Мамин.

В ответе на запрос он коснулся также работы по отчуждению для государственных нужд земельных участков, на территории которых установлены запретные зоны и районы при складах и арсеналах с боеприпасами Министерства обороны.

По информации Министерства обороны, согласно перечню запретных зон и районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, в Вооруженных силах подлежат определению границы запретных зон (районов) вокруг 44 объектов хранения крупнокалиберных боеприпасов (объекты). Планы и схемы запретных зон вокруг объектов направлены Министерством обороны в соответствующие акиматы.

Мамин отметил, что, согласно Земельному кодексу предоставление и изъятие земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности относятся к компетенции местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы.

В настоящее время по 15 объектам необходимость установления запретных районов отпала, так как крупнокалиберные боеприпасы из них вывезены. Имеются согласования по девяти объектам в Карагандинской (4), Жамбылской (4) и Актюбинской (1) областях, по которым для отчуждения земельных участков в пределах запретных зон финансовые средства не требуются. По остальным 20 объектам (Алматинская (9), ВКО (6), Мангистауская (2), Карагандинская (1), Туркестанская (1) области и город Шымкент (1)) правительством принимаются меры по комплексному и системному решению вопросов, так как под действие запретных зон и районов подпадают крупные населенные пункты, частная собственность и другое имущество", - отмечается в ответе на запрос.

По информации акимата Восточно-Казахстанской области, где находятся шесть объектов, только в городе Семее в пределы запретной зоны подпадают 447 участков, 181 коммерческий объект, 6 участков крестьянских хозяйств и 3 особо охраняемые природные территории. Предварительная рыночная стоимость только 447 участков около 5 млрд тенге, что ориентировочно составляет стоимость строительства нового объекта.

В целом, по информации Министерства обороны, оценка и отчуждение имущества, урегулирование спорных вопросов с собственниками, в том числе в судебном порядке, требуют значительного времени и финансовых средств, а также могут повлечь негативный общественный резонанс. При этом решения по отчуждению имущества или переносу конкретно взятого объекта будут приниматься с учетом строительства новых объектов", - проинформировал Мамин.









Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами . Взрывы и пожар унесли жизни 17 человек.





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